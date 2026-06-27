Λίγες ώρες πριν από τη γαμήλια τελετή, η Αθηνά Οικονομάκου θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πιο ξεχωριστές στιγμές από το pre-wedding party που διοργάνωσε μαζί με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Το βίντεο από το pre-wedding party

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός κατέγραψε στιγμές γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, χορό και καλοκαιρινή διάθεση, με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και τους στενούς φίλους και συγγενείς που ταξίδεψαν στο νησί για να γιορτάσουν μαζί τους.

Ξεχωρίζουν οι τρυφερές στιγμές του ζευγαριού, οι χοροί δίπλα στη θάλασσα και το γιορτινό κλίμα που επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

«Το ιδανικό ξεκίνημα για το "για πάντα"»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Αθηνά Οικονομάκου συνόδευσε το βίντεο με μια φράση που αποτυπώνει τα συναισθήματά της λίγο πριν από τον γάμο.

«Το ιδανικό ξεκίνημα για το "για πάντα"», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες likes και δεκάδες ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη ημέρα

Μετά το ξέφρενο pre-wedding party στο Crios της Πάρου, όλα είναι πλέον έτοιμα για τη γαμήλια τελετή της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Το ζευγάρι αναμένεται να ανταλλάξει όρκους αγάπης έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο γεμάτο συγκίνηση, μουσική και δυνατές στιγμές.