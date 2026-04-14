Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Όλες οι λεπτομέρειες για τον τριήμερο γάμο τους στην Πάρο

Το Σάββατο 27 Ιουνίου σε εκκλησάκι που βρίσκεται στον χώρο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, λίγο πιο έξω από την Παροικιά της Πάρου, θα τελεστεί το μυστήριο του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Τις πληροφορίες έδωσε η εκπομπή το «Πρωινό» που αποκάλυψε πως η γαμήλια τελετή θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο με θέα τη θάλασσα και τον γαλάζιο ουρανό του Αιγαίου.

Οι λιγοστοί καλεσμένοι έχουν υποσχεθεί εχεμύθεια, κάτι που σημαίνει πως δεν αναμένεται να δούμε φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τον γάμο και τα πάρτι να ανεβαίνουν στα social media, παρά μόνο εάν το κάνουν οι ίδιοι οι νεόνυμφοι, που ούτως ή άλλως είναι πολύ εξωστρεφείς με τις προσωπικές τους στιγμές.

Το γαμήλιο πρόγραμμα

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, θα δοθεί ένα μεγάλο pre wedding party πάρτι σε παραλιακό μπαρ που θα ξεκινήσει το μεσημέρι και θα τραβήξει μέχρι νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου αργά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή και αμέσως μετά τον γάμο θα ακολουθήσει η δεξίωση πλάι στο κύμα. Αργότερα, δηλαδή μετά το φαγητό, θα ξεκινήσει ένα ξέφρενο πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τους χώρους της δεξίωσης θα κοσμούν πανάκριβα κεριά φτιαγμένα από ένα μεγάλο οίκο που είναι ξακουστός και γι’ αυτά.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, πριν οι καλεσμένοι πάρουν τον δρόμο του γυρισμού, θα υπάρξει ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι με χορό, ποτό και finger food.