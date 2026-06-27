Η αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα ξεκίνησε με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο. Το απόγευμα της Παρασκευής το ζευγάρι υποδέχτηκε περίπου 300 φίλους και συγγενείς στο Crios Paros, διοργανώνοντας ένα εντυπωσιακό pre-wedding party που είχε όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια γιορτή δίπλα στη θάλασσα.

Χορός, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση μέχρι το ξημέρωμα

Από νωρίς το απόγευμα οι καλεσμένοι άρχισαν να φτάνουν στο beach bar, όπου τους περίμενε ένα σκηνικό με φόντο το Αιγαίο και απόλυτο beach chic ύφος.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα υποδέχονταν προσωπικά τους φίλους τους, ενώ δεν σταμάτησαν στιγμή να χαμογελούν και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της βραδιάς.

Οι DJs κράτησαν αμείωτο το κέφι με ελληνικές και ξένες επιτυχίες, μετατρέποντας το pre-wedding party σε ένα μεγάλο beach πάρτι. Οι χοροί κράτησαν μέχρι αργά, ενώ αρκετοί από τους καλεσμένους δεν δίστασαν να κάνουν ακόμη και βουτιές στη θάλασσα, δίνοντας ακόμη πιο ανέμελο καλοκαιρινό χαρακτήρα στη βραδιά.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι που ταξίδεψαν στην Πάρο

Το «παρών» έδωσαν πολλά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, αλλά και φίλοι του ζευγαριού από το εξωτερικό.

Ανάμεσά τους ήταν η Χριστίνα Κοντοβά, η Ευγενία Σαμαρά, η Νικόλ Παναγιώτου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, αλλά και ο Giuseppe Poeta από τον χώρο του αθλητισμού.

Ιδιαίτερα συζητήθηκε η κοινή εμφάνιση της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, καθώς οι δυο τους έφτασαν χέρι-χέρι στον χώρο της εκδήλωσης.

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Το φιλί του ζευγαριού και το premium μενού

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δεν έκρυψαν τον έρωτά τους ούτε στιγμή. Χόρεψαν αγκαλιασμένοι, αντάλλαξαν τρυφερά φιλιά και φωτογραφήθηκαν με φίλους τους, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν αμέσως τον γύρο των social media.

Ιδιαίτερες εντυπώσεις άφησε και το premium μενού της βραδιάς. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν sushi, brioche rolls με γαρίδα και καπνιστό σολομό, χαβιάρι, φρέσκα θαλασσινά, αστακό, στρείδια και gourmet δημιουργίες, ενώ το σκηνικό συμπλήρωσε ένας εντυπωσιακός μπουφές γλυκών.

Όλα έτοιμα για τον γάμο

Το pre-wedding party ήταν μόνο η αρχή των εορτασμών. Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα ανταλλάξουν όρκους αγάπης μπροστά σε συγγενείς και στενούς φίλους, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο γεμάτο συγκίνηση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.

Με το πρώτο μεγάλο πάρτι να έχει ήδη δώσει τον τόνο, όλα είναι έτοιμα για τη σημαντικότερη στιγμή του ζευγαριού, που θα επισφραγίσει τον έρωτά του στο αγαπημένο του κυκλαδίτικο νησί.