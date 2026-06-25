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Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Στην Πάρο για το γαμήλιο γλέντι τους - Οι πρώτες φωτογραφίες

Φίλοι και συγγενείς έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στο κυκλαδίτικο νησί...

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Φωτεινή Λασπά

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Το τριήμερο εορταστικό πάρτι έχει ξεκινήσει για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, που ετοιμάζονται να υποδεχθούν φίλους και συγγενείς στην Πάρο για να γιορτάσουν την ευτυχία τους, μετά τον γάμο που πραγματοποιήθηκε στην Πλάκα.

Τα πρώτα στιγμιότυπα από την χαλαρή καθημερινότητά τους στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί έχουν ήδη αναρτηθεί μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της ηθοποιού στο instagram. Το ζευγάρι, παρέα με φίλους, απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και ποζάρει χαμογελαστό και ερωτευμένο, με φόντο τα καταγάλανα νερά.

athina-oikonomakou-b.jpg
athina-oikonomakou-bruno-cerela.jpg

Σε ένα ακόμα story βλέπουμε το ερωτευμένο ζευγάρι να κάνει βόλτες σε παραλία του κυκλαδίτικου νησιού...

Ενώ δεν έλειψαν και οι νυχτερινές βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, για μαμά και γιο. Ο 8χρονος Μάξιμος και η 5χρονη Σιέννα είναι η μεγάλη αδυναμία της Αθηνάς Οικονομάκου και φροντίζει πάντα να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί τους, παρά το γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος της είναι περιορισμένος εξαιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων.

O Bruno Cerella μας έδειξε την ρομαντική πλευρά του και ανήρτησε ένα story με το ηλιοβασίλεμα.

cerella-story.jpg

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