Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακές διακοπές με τα παιδιά της και τον Μπρούνο στο Σούνιο

Η Αθηνά Οικονομάκου πήρε τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιένα και φυσικά τον Μπρούνο Τσερέλα και έκαναν μια μικρή απόδραση στο Σούνιο.

Η οικογένεια χάρηκε όμορφες στιγμές σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής, έκανε τις βουτιές της στη πριβέ πισίνα της καμπάνας της, αλλά και στη θάλασσα, έφαγε πολλά φρούτα, ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και τον Ναό του Ποσειδώνα.

Τα βράδια οι 4 τους χάρηκαν ένα σόου πυροτεχνημάτων που πραγματοποιήθηκε πάνω στη θάλασσα. Η Οικονομάκου νιώθει υπέροχα που τα παιδιά της έχουν αγκαλιάσει την παρουσία του Μπρούνο στη ζωή της, ενώ κι εκείνος τα λατρεύει και παίζει συνέχεια μαζί τους.

«Ξυπνώντας στο ατελείωτο μπλε, περνώντας κάθε στιγμή μαζί, και τελειώνοντας την ημέρα κάτω από τον Ναό Ποσειδώνα. Το καλοκαίρι στα καλύτερά του», έγραψε στο Instagram και μας έδειξε κάποιες στιγμές από την απόδρασή τους.

* φωτογραφίες Instagram