Αθηνά Οικονομάκου - Σήλια Κριθαριώτη: Το... έκαψαν σε club στο Παρίσι
Αμέσως μετά την επιτυχία του fashion show της σχεδιάστριας που παρακολούθησε και η Τζένιφερ Λόπεζ, οι δύο γυναίκες βγήκαν για χορό!
Δεν είναι και λίγο πράγμα την επίδειξη μόδας σου στο Παρίσι να παρακολουθεί η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σήλια Κριθαριώτη έκανε και πάλι το θαύμα της παρουσιάζοντας την haute couture συλλογή της για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.
Το fashion show παρακολούθησαν επίσης η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον στυλίστα της Fancy James, αλλά και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Οι νιόπαντροι μάλιστα αποφάσισαν αμέσως μετά την επίδειξη να το ρίξουν έξω μαζί με την Κριθαριώτη και την παρέα τους και ήπιαν, χόρεψαν και εκτονώθηκαν σαν μικρά παιδιά!
Η ηθοποιός ένα μίνι φόρεμα που ήταν διακοσμημένο με κρύσταλλα, ενώ η σχεδιάστρια ένα μαύρο δαντελένιο σύνολο.