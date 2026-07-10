Αθηνά Οικονομάκου - Σήλια Κριθαριώτη: Το... έκαψαν σε club στο Παρίσι

Δεν είναι και λίγο πράγμα την επίδειξη μόδας σου στο Παρίσι να παρακολουθεί η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σήλια Κριθαριώτη έκανε και πάλι το θαύμα της παρουσιάζοντας την haute couture συλλογή της για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027.

Αθηνά Οικονομάκου και Σήλια Κριθαριώτη το... έκαψαν σε club του Παρισιού μετά το fashion show της σχεδιάστριας που παρακολούθησε και η Τζένιφερ Λόπεζ! pic.twitter.com/857TwBq4sz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 10, 2026

Το fashion show παρακολούθησαν επίσης η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον στυλίστα της Fancy James, αλλά και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα. Οι νιόπαντροι μάλιστα αποφάσισαν αμέσως μετά την επίδειξη να το ρίξουν έξω μαζί με την Κριθαριώτη και την παρέα τους και ήπιαν, χόρεψαν και εκτονώθηκαν σαν μικρά παιδιά!

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Η ηθοποιός ένα μίνι φόρεμα που ήταν διακοσμημένο με κρύσταλλα, ενώ η σχεδιάστρια ένα μαύρο δαντελένιο σύνολο.