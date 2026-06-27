Αθηνά Οικονομάκου: Το πρώτο φιλί με τον Μπρούνο και οι λεπτομέρειες της δεξίωσης

Μετά την τελετή ανταλλαγής όρκων στην Πάρο, η γιορτή συνεχίστηκε με μία εντυπωσιακή δεξίωση στο Mar Azul. Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού μοιράστηκαν μαζί τους μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μουσική και ξεχωριστές γεύσεις, ενώ δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές ανάμεσα στην Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα.

Το πρώτο φιλί και η συγκινητική εξομολόγηση

Μετά την τελετή, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί, με τις εικόνες να κάνουν αμέσως τον γύρο των social media.

Λίγο αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε στον σύζυγό της με λόγια γεμάτα συγκίνηση.

«Είσαι σπάνιος. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνεις, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις δείξει στα παιδιά μου. Και σου υπόσχομαι εμπιστοσύνη, πίστη, ειλικρίνεια, συνέπεια. Σου υπόσχομαι να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, κι αν υπάρχουν κι άλλα σύμπαντα, κι άλλες ζωές, υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω και θα σε διαλέγω πάντα. Σ’ αγαπώ πολύ».

Η μπομπονιέρα και το μενού της δεξίωσης

Οι καλεσμένοι έλαβαν μία κομψή μπομπονιέρα με την υπογραφή της Jo Malone, ενώ το γαμήλιο δείπνο κινήθηκε σε υψηλό γαστρονομικό επίπεδο.

Το μενού περιλάμβανε κυκλαδίτικες σαλάτες, ψητό χταπόδι, paccheri με ραγού ντομάτας, κριθαράκι με γαρίδες, Bife de chorizo, ψάρι ημέρας, vegan μουσακά, αλλά και πλούσια ποικιλία γλυκών, από τάρτα φράουλας και λουκουμάδες μέχρι μίνι μπακλαβαδάκια και παγωτό.