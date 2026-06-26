Αθηνά Οικονομάκου - Τσερέλα: Ξέφρενη διασκέδαση με φίλους στην Πάρο - Βουτιές, χορός και τραγούδι
Το ζευγάρι βρίσκεται στο νησί για το γαμήλιο γλέντι και τα πάρτι του τριημέρου έχουν ήδη ξεκινήσει.
Υπέροχες μέρες, ξενοιασιάς, χαλάρωσης και διασκέδασης ζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα που έχουν υποδεχθεί φίλους και συγγενείς στην Πάρο προκειμένου να περάσουν ένα τριήμερο με ολοήμερα πάρτι και ένα γαμήλιο γλέντι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο.
Τα stories στο instagram της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα μας δίνουν μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους στο κυκλαδίτικο νησί. Βουτιές στα τιρκουάζ νερά, με την παρέα φίλων, τραγούδι και χορός...
Δεινός κολυμβητής ο Μπρούνο Τσερέλα μας επιδεικνύει τις ικανότητές του.
Δεν έλειψαν όμως και οι βόλτες με το σκάφος, στην Αντίπαρο...