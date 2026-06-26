Αθηνά Οικονομάκου - Τσερέλα: Ξέφρενη διασκέδαση με φίλους στην Πάρο - Βουτιές, χορός και τραγούδι

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Υπέροχες μέρες, ξενοιασιάς, χαλάρωσης και διασκέδασης ζουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα που έχουν υποδεχθεί φίλους και συγγενείς στην Πάρο προκειμένου να περάσουν ένα τριήμερο με ολοήμερα πάρτι και ένα γαμήλιο γλέντι που θα μείνει σε όλους αξέχαστο.

Τα stories στο instagram της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα μας δίνουν μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους στο κυκλαδίτικο νησί. Βουτιές στα τιρκουάζ νερά, με την παρέα φίλων, τραγούδι και χορός...

Ξέφρενη διασκέδαση πάνω στο σκάφος, για τον Μπρούνο Τσερέλα και την Αθηνά Οικονομάκου που βρίσκονται στην Πάρο για το γαμήλιο γλέντι τους. pic.twitter.com/OAeT5J0yh3 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 26, 2026

Διασκέδαση και ανεμελιά για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα που βρίσκονται στην Πάρο για το γαμήλιο γλέντι τους. pic.twitter.com/Nd4mIdrVLW — Flash.gr (@flashgrofficial) June 26, 2026

Δεινός κολυμβητής ο Μπρούνο Τσερέλα μας επιδεικνύει τις ικανότητές του.

Ο Μπρούνο Τσερέλα, δεινός κολυμβητής, κάνει μια βουτιά από το σκάφος στα καταγάλανα νερά παραλίας της Πάρου. pic.twitter.com/s3iYG59QNu — Flash.gr (@flashgrofficial) June 26, 2026

Δεν έλειψαν όμως και οι βόλτες με το σκάφος, στην Αντίπαρο...