Αθήνα: Τέλος ο Δακτύλιος στις 24 Ιουλίου - Τι αλλάζει για τους οδηγούς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής εφαρμογής του Δακτυλίου στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό, το μέτρο θα ανασταλεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου χωρίς κυκλοφοριακούς περιορισμούς στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο Δακτύλιος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 24 Ιουλίου, οι περιορισμοί παύουν να εφαρμόζονται για το καλοκαίρι, εκτός εάν εκδοθεί νέα υπουργική απόφαση.

Το ωράριο εφαρμογής του Δακτυλίου

Το μέτρο ισχύει αποκλειστικά τις εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 - 20:00

Παρασκευή: 07:00 - 15:00

Τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες ο Δακτύλιος δεν εφαρμόζεται.

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τους περιορισμούς

Χωρίς περιορισμούς μπορούν να κυκλοφορούν στον Δακτύλιο συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, εφόσον διαθέτουν το προβλεπόμενο ειδικό σήμα κυκλοφορίας.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται:

ηλεκτρικά οχήματα,

υβριδικά αυτοκίνητα,

οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή υγραέριο,

οχήματα προδιαγραφών Euro 6 που πληρούν τα ισχύοντα όρια εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Για τα οχήματα Euro 6, η εξαίρεση δεν βασίζεται μόνο στην κατηγορία ρύπων αλλά και στις εκπομπές CO₂. Συγκεκριμένα, απαιτούνται εκπομπές έως 120 g/km (NEDC) για οχήματα που ταξινομήθηκαν έως το 2020 και έως 145 g/km (WLTP) για όσα ταξινομήθηκαν από το 2021 και μετά.

Πώς εκδίδεται το ειδικό σήμα

Η αίτηση για το ειδικό σήμα κυκλοφορίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης στην οποία ανήκει.

Σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται και για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών όπου εφαρμόζεται ο Δακτύλιος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Όσοι κινούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να ελέγξουν εάν το όχημά τους πληροί τις προϋποθέσεις εξαίρεσης, καθώς οι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ έως και τις 24 Ιουλίου.

Μετά τη θερινή αναστολή, η επαναφορά του μέτρου θα αποφασιστεί με νέα υπουργική απόφαση, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο.