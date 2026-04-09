Αθηναΐς Νέγκα: «Η κακεντρέχεια ορισμένων είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουν καλά στα ΜΜΕ»

Η Αθηναΐς Νέγκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για όσα κατά καιρούς ακούει να λένε για εκείνη άτομα του χώρου που έχουν κάνει καριέρα με την κακεντρέχειά τους! «Μου λένε: έχεις ρυτίδες και τους λέω τι ρυτίδες, έχω σημάδια σε όλο μου το σώμα γιατί έχω λεύκη, οπότε αυτό -κατά κάποιον τρόπο- με βοηθάει γιατί είναι ένα πρόβλημα… Δεν ξέρετε τι μου έχουν πει. Πρέπει να πας να κάνεις οπωσδήποτε botox, δεν είναι δυνατόν να τα έχεις όλα αυτά. Τους λέω θα μακρύνω τη φράντζα!

Στο παρελθόν είχα ακούσει διάφορα από ανθρώπους της δουλειάς και είχα αντιδράσει γιατί ήταν πολύ άσχημα αυτά που είχα ακούσει. Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ τον λόγο. Δηλαδή αν εμφανιστεί ένας παρουσιαστής ή μια παρουσιάστρια και δεν μ’ αρέσει καθόλου, δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ κακό γι’ αυτόν. Μπορεί να πω ότι δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντα μου, αλλά δεν έχω να βγάλω τέτοια χολή!»

«Συγχωρώ, αλλά το θυμάμαι»

«Ένα από τα πράγματα που άκουσα ήταν πολύ βαρύ, αδικαιολόγητα βαρύ. Μπορεί να συμβεί και προχωράμε, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρώ, αλλά το θυμάμαι. Το διαχειρίστηκα με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου. Γιατί; Γιατί κάποιος παραμονή μιας εκπομπής, που έκανα τότε με τον Βαγγέλη Περρή, να θέλει να πει κάτι τόσο άσχημο;

Ένας πολύ εδραιωμένος άνθρωπος στα τηλεοπτικά πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλά, αν δεις και την πορεία μερικών ανθρώπων, καταλαβαίνεις ότι η κακεντρέχεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουν καλά και της θεαματικής τους πορείας στα ΜΜΕ».