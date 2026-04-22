Αθλητικές μεταδόσεις: Η ώρα και το κανάλι για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο

Ώρα τελικών για τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρίχνεται για δεύτερη σερί χρονιά στη μάχη των τελικών της διοργάνωσης, σε ένα... remake της περσινής σεζόν, όταν και αντιμετώπισαν ξανά τη Μπιλμπάο.



Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε χάσει το τρόπαιο την περασμένη σεζόν και άπαντες στον σύλλογο είναι αποφασισμένοι για «εκδίκηση».



Ο πρώτος τελικός θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 19:15.



Την σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.