Αθλητικές μεταδόσεις: Η ώρα και το κανάλι για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο
Ενημερωθείτε σχετικά με την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο.
Ώρα τελικών για τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ρίχνεται για δεύτερη σερί χρονιά στη μάχη των τελικών της διοργάνωσης, σε ένα... remake της περσινής σεζόν, όταν και αντιμετώπισαν ξανά τη Μπιλμπάο.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε χάσει το τρόπαιο την περασμένη σεζόν και άπαντες στον σύλλογο είναι αποφασισμένοι για «εκδίκηση».
Ο πρώτος τελικός θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 19:15.
Την σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.