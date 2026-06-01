Αθλήτρια στίβου έβαλε... φωτιά στα social media με ένα story - Το τατουάζ που σχολιάστηκε έντονα

Η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον γνωρίζει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, είτε μέσα είτε έξω από τους στίβους. Αυτή τη φορά, η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης λόγω μιας ανάρτησης στα social media, η οποία προκάλεσε πλήθος σχολίων από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η 25χρονη σπρίντερ δημοσίευσε φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την εμφάνισή της να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των χρηστών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα εμφανή τατουάζ στο στήθος της, τα οποία σχολιάστηκαν εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννημένη το 2000 στο Ντάλας του Τέξας, η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον ξεχώρισε από νεαρή ηλικία χάρη στην εκρηκτική της ταχύτητα στα 100 και 200 μέτρα. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου, τόσο για τις επιδόσεις της όσο και για τον δυναμικό χαρακτήρα της.