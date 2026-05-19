Αθώος ο Κασσελάκης για συμμετοχή σε ξένη εταιρεία: Ξέσπασε σε λυγμούς μετά την απόφαση

Αθώος κηρύχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σε δεύτερο βαθμό, για την κατηγορία της συμμετοχής από αρχηγό κόμματος στη διοίκηση εταιριών με έδρα στην αλλοδαπή.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για το εν λόγω αδίκημα, μετα τις καταγγελίες του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιου Γεωργοπούλου, όταν δεν είχε χρήματα να πληρώσει τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ, την εφημερίδα «Αυγή», τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και την ιστοσελίδα Left, τον Δεκέμβριο του 2023.

Τελικώς τότε ο Στέφανος Κασσελάκης είχε πληρώσει τους εργαζόμενους μέσω της εταιρείας «osios» και προέκυψε η εν λόγω κατηγορία παραβίασης του νόμου περί περιουσιακής κατάστασης.

Απαλλακτική ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος ανέφερε ότι ο Στέφανος Κασσελακης επέδειξε βαριά αμέλεια επειδή αγνοούσε το νόμο, αλλά δεν είχε δόλο να τον παραβιάσει.

Με την ανακοίνωση της απόφασης, ο Στέφανος Κασσελακης ξέσπασε σε λυγμούς, εμφανώς συγκινημένος.

Πρωτοδίκως ο Στέφανος Κασσελάκης είχε καταδικαστεί σε 30 μήνες με αναστολή.

«Δεν ήθελα να αφήσω τους εργαζόμενους απλήρωτους»

Απολογούμενος, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα συνάντησε όταν βρέθηκε στα γραφεία της Κουμουνδούρου.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο, τους εργαζόμενους, απλήρωτους μέσα στις γιορτές. Επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο. Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε νομικό τμήμα στο κόμμα για να ενημερωθεί σχετικά.

Πρόεδρος: Σας εξηγήθηκαν ποτέ από κανέναν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως ότι ο αρχηγός κόμματος δεν πρέπει να έχει συμμετοχή σε εταιρεία;

Κασσελάκης: Όχι...

Πρόεδρος: Είχατε εμπειρία στο επιχειρείν, αναθέσατε σε δικηγόρο της επιλογής σας, αυτή την έρευνα για το αν έχετε κώλυμα;

Κασσελάκης: Μόνο την προέρευνα για να ενταχθώ στο Επικρατείας την έκανα με τον Μιχάλη Καλογήρου και ουδέποτε τέθηκε ζήτημα…

Πρόεδρος: Ο νόμος θέλει απαγόρευση συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, όχι στις πράξεις διαχείρισης… είχατε την αξία των μετόχων…

Κασσελάκης: Δεν είχα κανένα δικαίωμα κρίσης της αξίας των μετόχων, έναν τυπικό τίτλο μιας οντότητας είχα. Οι μετοχές δεν είχαν αξία γιατί ήταν διαχειριστικό όχημα.