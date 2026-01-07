Σε τεντωμένο σχοινί: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πετρελαιοφόρο υπό ρωσική σημαία στον βόρειο Ατλαντικό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν στον βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που καταδίωκε επί μέρες η αμερικανική Ακτοφυλακή στο πλαίσιο του αποκλεισμού που επιβάλλει η Ουάσιγκτον με στόχο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Βενεζουέλα.



«Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συντονισμό με το υπουργείο Πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του Bella 1 για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων» έγραψε στην πλατφόρμα X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για την Ευρώπη.

Η προσπάθεια για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου ήταν σε εξέλιξη αφού το τάνκερ διέφυγε του αμερικανικού ναυτικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και απέκρουσε προσπάθειες δυνάμεων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβασθούν σ' αυτό.

Όπως είναι ήδη γνωστό το πετρελαιοφόρο άλλαξε το όνομά του από Bella 1 σε Marinera και υιοθέτησε τη ρωσική σημαία, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Windward. Η Windward ανέφερε επίσης ότι το πετρελαιοφόρο ζωγράφισε μια ρωσική σημαία στο κύτος του για να αποφύγει τη σύλληψη από την Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία μιας χώρας βρίσκονται υπό την προστασία της εν λόγω χώρας. Και η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα ότι η Ρωσία συνόδευε το πλοίο με ένα υποβρύχιο ενώ το BBC κάνει λόγο και για άλλες ναυτικές δυνάμεις.