Ατλέτικο Μαδρίτης: Από την Bundesliga ο αντικαταστάτης του Γκριεζμάν

Ένα «τέλος εποχής» αναμένεται το καλοκαίρι αφού ο «πολυαγαπημένος» Αντουάν Γκριεζμάν μετά από 10 χρόνια, 211 γκολ, 98 ασίστ και τρεις τίτλους με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα αποχωρήσει για την Ορλάντο Σίτι.

Για την ομάδα του Σιμεόνε προφανώς ένα τέτοιο «κενό» δε μπορεί να μείνει χωρίς να το γεμίσει με κάποιον εξίσου «ταλαντούχο» και νέο ώστε να ακολουθήσει παρόμοια πορεία με τον Γάλλο.

Η λύση στη... Γερμανία

Σύμφωνα με τη «Marca», η Ατλέτικο βρήκε τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του Γιούλιαν Μπραντ της Ντόρτμουντ. Ο Γερμανός επιτελικός μέσος (μπορεί να αγωνιστεί και ως δεύτερος επιθετικός), όπως και ο «Μικρός Διάβολος», μετά από 7 χρόνια με τη Μπορούσια θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Αυτό που κάνει την Ατλέτικο να ενδιαφέρεται «ζεστά» είναι το συμβόλαιό του που λήγει το καλοκαίρι.

Ένας θρύλος της Ατλέτικο που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Ο «Γκριζού» παρόλο που πέρασε από ομάδες όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ και η Μπαρτσελόνα, τις μεγαλύτερές του εμφανίσεις και τις καλύτερές του χρονιές της έκανε με την φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχιμπλάνκος» δαπάνησαν 54 εκατομμύρια το 2014 για να τον αποκτήσουν από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τον Γάλλο να κάνει απόσβεση και με το παραπάνω, καθώς έγινε ο ηγέτης της επίθεσης της ομάδας του Τσόλο Σιμεόνε.

Ο 35χρονος διεθνής σε δυο θητείες με τους Μαδριλένους, κατέγραψε τρομερά νούμερα έχοντας 488 συμμετοχές, 211 γκολ και 97 ασίστ. Παράλληλα προσέφερε τα μέγιστα στις κατακτήσεις ενός Ισπανικού Super Copa (2014/15) ενός UEFA Super Cup (2018/19) και φυσικά του Europa League την χρονιά 2017/18 απέναντι στην Μαρσέιγ (0-3) σκοράροντας τα δυο από τα τρία γκολ του τελικού. Ο Γάλλος σούπερ σταρ θεωρείται δικαίως ζωντανός θρύλος της Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τον Λουίς Αραγονές (159 γκολ) τον Ιανουάριο του 2024.