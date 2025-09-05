Τραγωδία στον Κεραμεικό: Τρένο του Προαστιακού παρέσυρε πεζό - Προσπάθησε να διασχίσει τις γραμμές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (5/9) στην Πυροσβεστική καθώς γύρω στις 08:00 ένας πεζός παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από συρμό του Προαστιακού, επί της Κωνσταντινουπόλεως στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή και τον παρέσυρε το τρένο.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα άτομο που προσπάθησε να διασχίσει τις γραμμές του τρένου στην Κωνσταντινουπόλεως pic.twitter.com/Cuax840nFr — Flash.gr (@flashgrofficial) September 5, 2025

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως, με την Πυροσβεστική να ενημερώνει μέσω Twitter πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου στην Αθήνα.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ η επιχείρηση ανάσυρσης ολοκληρώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί.

Εξαιτίας του περιστατικού, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών προς Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο του Flash.gr, από τη στιγμή της αναγγελίας στον Σταθμό Λαρίσης για διακοπή κυκλοφορίας των συρμών λόγω έκτακτου περιστατικού.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«H Hellenic Train ανακοινώνει ότι σήμερα στις 07:30 π.μ., ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι λόγω του περιστατικού, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».