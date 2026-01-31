Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: Με σκόρερ Φούντα οι Κρητικοί πέρασαν από το Περιστέρι και «πάτησαν» 8αδα

Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο πανηγύρισε ο ΟΦΗ, ο οποίος κέρδισε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρόσωπο του αγώνα ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος πέτυχε και τα δυο γκολ για την ομάδα του Χρήστου Κόντη. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ατρόμητος με τυχερό γκολ του Μουτουσαμί που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 21 βαθμούς και την 8η θέση ενώ ο Ατρόμητος έμεινε στους 17 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, οι Κρητικοί υποδέχονται τον Λεβαδειακό (08/02, 17:00) ενώ ο Ατρόμητος φιλοξενείται στη Νίκαια από την Κηφισιά (07/02, 20:00).

Το ματς

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν ένα αρκετά ισορροπημένο πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυναμικά στο ματς, ωστόσο ο Ατρόμητος σταδιακά βελτίωσε την εικόνα του και ισορρόπησε την κατάσταση. Το προβάδισμα για τους Κρητικούς ήρθε σχετικά νωρίς. Στο 15ο λεπτό, μετά από φάουλ που κέρδισε ο ΟΦΗ, όταν ο Χουτεσιώτης ανέτρεψε τον Ισέκα λίγο έξω και πλάγια από την περιοχή, ο Γκονζάλες εκτέλεσε με έξυπνη κομπίνα. Αντί για απευθείας εκτέλεση, πάσαρε εκτός περιοχής στον Φούντα, ο οποίος ανενόχλητος εξαπέλυσε δυνατό σουτ και έστειλε τη μπάλα στη γωνία της εστίας για το 0-1.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 22′ ο Μουτουσαμί βρήκε χώρο στα όρια της περιοχής του ΟΦΗ και με σουτ στην κίνηση ισοφάρισε, με τη μπάλα να κοντράρει στον Γκονζάλες, γεγονός που άλλαξε την πορεία της και αιφνιδίασε τον Χριστογεώργο.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και συγκεκριμένα στο 49′, ο ΟΦΗ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ. Ο Αποστολάκης μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε τον Χουτεσιώτη, με τη μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Φούντας βρέθηκε στο σωστό σημείο και από κοντά έκανε το 1-2.

Στη συνέχεια ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει περισσότερο, κερδίζοντας μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, όμως δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες. Παρά την αυξημένη πίεση όσο περνούσε η ώρα, η άμυνα του ΟΦΗ παρέμεινε σταθερή, ενώ και ο Χριστογεώργος όποτε χρειάστηκε δήλωσε «παρών», διατηρώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

