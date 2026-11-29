Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα ακόμη άνετο απόγευμα και αυτή τη φορά στο Περιστέρι, νικώντας τον Ατρόμητο με 4-0. Οι «πράσινοι» παρότι δεν έκαναν καλό πρώτο μέρος, πήγαν στα αποδυτήρια με ένα τέρμα διαφορά, μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς (44′). Έπειτα όμως το δεύτερο μέρος, μετατράπηκε σε «πάρτι», αφού οι Ντε Φράι (49′), Λιβάι Γκαρσία (60′) και Τεττέη (67′), βρήκαν τέρμα και υπέγραψαν την άνεση της ομάδας τους στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Το ματς

Η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι, ήρθε στο 24′, καθώς ο Τσούμπερ μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και μάλιστα από πολύ μακρινή απόσταση, έστειλε την μπάλα χιλιοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.

Στο 26′ ο Τσέτσιλας καταλόγησε πέναλτι υπέρ του Τεττέη, με το VAR να διαφωνεί και να τον καλεί να δει τη φάση. Εν τέλει ο Έλληνας διαιτητής πήρε πίσω την απόφαση και ο Παναθηναϊκός έχασε μία καλή ευκαιρία για να κάνει το 1-0.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους «πράσινους», ήρθε όταν ο Ντέσερς έφυγε στην κόντρα, προτίμησε να πάει προς τα πλάγια και να περάσει την μπάλα πάνω από τον Χουτεσιώτη, αλλά εκείνη πέρασε παράλληλα χωρίς να καταλήξει προς την εστία.

Στο 42′ όμως, ο διαιτητής καταλόγησε για δεύτερη φορά πέναλτι υπέρ της ομάδας του Νίστρουπ, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία έκανε το γύρισμα, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Μάγκνουνσον. Ο Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση και ψύχραιμα έκανε το 0-1.

Έτσι πήγαν και οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο θέαμα στο Περιστέρι, με ελάχιστες καλές στιγμές και γκολ από την άσπρη βούλα.

Στο 49′ ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του, όταν ο Κάνγκουα εκτέλεσε ακόμη ένα πολύ καλό κόρνερ, με τον Ντε Φράι να παίρνει αρχοντική κεφαλιά και να κάνει το 0-2.

Στο 60ο λεπτό, «τρίτωσε» το κακό για τον Ατρόμητο, αφού ο Λιβάι Γκαρσία εκτέλεσε από πολύ μακριά ένα φάουλ, με τον Χουτεσιώτη να μη μπορεί να απομακρύνει και τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 3-0.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Τεττέη ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό 18λεπτο, αφού γύρισε το κορμί του στην περιοχή και εκτέλεσε, με την μπάλα αφού κόντραρε, να παίρνει τη βοήθεια του αέρα για το 0-4.

Μάλιστα ο Ραστόντερ, στο 76′ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη μετά από «γλυκό» πλασέ.

Στο 79′ η μπάλα έφτασε με πολύ όμορφη πάσα στον Τεττέη, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, αλλά νικήθηκε εντυπωσιακά από τον Έλληνα τερματοφύλακα. Από το κόρνερ αυτής της φάσης, ο Σαλάχ-Εντίν βρήκε τον Ντε Φράι ξανά, με τον Ολλανδό από κοντά να σημαδεύει το αριστερό δοκάρι.

Τελικό σκορ: 0-4

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Μούντες, Παπαδόπουλος, Ντάνι Γκαρθία, Καραμάνης, Τσούμπερ, Μουτουσάμι, Σερτζίνιο, Περέα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς.