Αττική και Εθνική Οδός: 5 μήνες ταλαιπωρία πώς θα κινηθείτε λόγω των έργων

Η καθημερινή οδήγηση στην Αττική και την Εθνική Οδό απαιτεί συχνά γερά νεύρα, όμως από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, η υπομονή μας θα δοκιμαστεί ακόμα περισσότερο. Αν το καθημερινό σας δρομολόγιο περιλαμβάνει τον ανισόπεδο κόμβο της Μεταμόρφωσης, ήρθε η ώρα να αναπροσαρμόσετε τα πλάνα σας. Για τους επόμενους πέντε μήνες, έως και τις 18 Δεκεμβρίου, η περιοχή μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εργοτάξιο αναβάθμισης. Ο στόχος, βέβαια, είναι θετικός: να διαχωριστούν οι έξοδοι προς Λαμία, ώστε να μειωθεί οριστικά το μόνιμο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μέχρι τότε, όμως, ο δρόμος προς τη βελτίωση περνά μέσα από σημαντικές ρυθμίσεις.

Το πρώτο «σοκ» του Ιουλίου

Η αρχή είναι πάντα η πιο δύσκολη και το πρώτο διήμερο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου, κατά τις νυχτερινές ώρες (από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το επόμενο πρωί), η έξοδος προς Λαμία θα παραμείνει εντελώς κλειστή. Αν βρεθείτε εκεί εκείνες τις ώρες, μην πανικοβληθείτε. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται και η αναστροφή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Βρυούλων, προκειμένου να προσεγγίσετε με ασφάλεια τον προορισμό σας. Σχεδιάστε τη διαδρομή σας νωρίτερα για να αποφύγετε την άσκοπη ταλαιπωρία.

Η νέα καθημερινότητα μέχρι τον Δεκέμβριο

Από τις 15 Ιουλίου, το σκηνικό αλλάζει και μπαίνουμε σε μια μόνιμη κατάσταση περιορισμών. Στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, θα συναντήσετε μια σταθερή στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας που θα εκτείνεται για περίπου μισό χιλιόμετρο. Παράλληλα, η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) καταλαμβάνεται πλήρως από τα συνεργεία και κλείνει για τους οδηγούς. Αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χώρος για τα αυτοκίνητα περιορίζεται σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων κατά τις ώρες αιχμής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των έργων, τα όρια ταχύτητας μειώνονται δραστικά σε όλο το 24ωρο. Η τήρησή τους είναι απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια των οδηγών όσο και των εργαζομένων.

Νυχτερινές εκπλήξεις και εναλλακτικές διαδρομές

Οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Κάθε βράδυ, από τις 21:00 έως τις 06:00 το πρωί, θα εφαρμόζεται τμηματικός αποκλεισμός λωρίδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες των εργασιών. Αν κινείστε συχνά στην περιοχή κατά τις νυχτερινές ώρες, να είστε έτοιμοι για ξαφνικές στενώσεις.

Η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης είναι ένα αναγκαίο έργο που υπόσχεται να δώσει ανάσα στο μέλλον. Μέχρι τότε, μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με φίλους και συναδέλφους που κινούνται καθημερινά στην περιοχή, ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές διαδρομές και, πάνω από όλα, οδηγήστε με ψυχραιμία και προσοχή.