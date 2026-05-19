Αττική: Μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου - Σε ετοιμότητα δήμοι, προληπτικές εκκενώσεις κτιρίων

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και συνεργείων του ΔΕΣΦΑ, έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές νοτίως του κέντρου της Αθήνας. Η δυσοσμία καταγράφεται εντονότερα στα νότια προάστια, ενώ μέχρι στιγμής οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό της πηγής της.



Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η οσμή είναι ιδιαίτερα αισθητή σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και Φάληρο. Παράλληλα, εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο προληπτικών εκκενώσεων, ενώ το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης εκκενώθηκε με απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου.



Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι αναφορές για τη δυσοσμία επεκτάθηκαν και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, αλλά και βορειότερα προάστια, όπως το Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι «οι σταθεροί μετρητές δεν καταγράφουν αυξημένες τιμές ρύπων, ούτε έχει εντοπιστεί κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.



Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει δεχθεί από τις 11:40 δεκάδες κλήσεις πολιτών για οσμή αερίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους.

— Civil Protection GR (@CivPro_GR) May 19, 2026

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι υπήρξε ετοιμότητα ακόμη και για εκκενώσεις σχολικών μονάδων, ωστόσο οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου απέτρεψαν μια τέτοια ενέργεια. Αντίστοιχα, σε επιφυλακή παραμένει και ο Δήμος Αλίμου, με τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη να σημειώνει πως οι τοπικές αρχές αναμένουν νεότερη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.

Την ίδια ώρα, το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, δίνοντας εντολή για εντατικούς ελέγχους και περιπολίες στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο περιστατικό ή ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης που να σχετίζεται με τη δυσοσμία.

Δεν υπάρχει διαρροή, λένε οι Αρχές

Πηγές του ΔΕΣΦΑ αναφέρουν ότι η οσμή δεν συνδέεται με το δίκτυο υψηλής πίεσης ή τις εγκαταστάσεις του οργανισμού, καθώς το σχετικό δίκτυο δεν διέρχεται από τις περιοχές όπου καταγράφεται το φαινόμενο. Παράλληλα, έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν έχουν αποδώσει κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή βλάβη ούτε στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ούτε σε άλλο σημείο του δικτύου φυσικού αερίου. Παράλληλα, ενημερωμένες έχουν τεθεί τόσο οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ όσο και η Περιφέρεια Αττικής.

Από την πλευρά των διυλιστηρίων Helleniq Energy και Motor Oil επισημαίνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις τους, ενώ αντίστοιχα η Enaon EDA αναφέρει πως οι μέχρι στιγμής έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής δεν έχουν καταδείξει διαρροή.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΟΣΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ (ΦΩΤΟ: NTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Συστάσεις προς τους πολίτες εξέδωσαν και δήμοι των νοτίων προαστίων. Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης του δημαρχείου ενώ ο Δήμος Νέας Σμύρνης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα. Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς μέχρι να εξακριβωθεί η προέλευση του φαινομένου. Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης εκκενώθηκε προληπτικά το δημαρχείο και έκλεισαν όλες οι παροχές φυσικού αερίου στο κτήριο.