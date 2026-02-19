Ανοίγει ξανά «κρίσιμο» κομμάτι της Αττική Οδού - Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη σήραγγα Λιοσίων

Το πρωινό της Παρασκευής 20/2/2026 βρίσκει ξανά ανοιχτό ένα «κρίσιμο» κομμάτι της Αττική Οδού, καθώς αποκαθίσταται η κυκλοφορία στη σήραγγα των Λιοσίων, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Το τμήμα από την είσοδο Ασπροπύργου έως τη Λεωφόρο Φυλής, μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων, είχε κλείσει λόγω έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης και τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκειά τους, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στις καθημερινές μετακινήσεις. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα Φεβρουαρίου με πλήρη αποκλεισμό εισόδων προς το Αεροδρόμιο, ενώ οι οδηγοί κλήθηκαν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού.

Αττική Οδός (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ EUROKINISSI)

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για μεγαλύτερη διάρκεια, τα συνεργεία εργάστηκαν εντατικά, μέρα και νύχτα, με αποτέλεσμα η αποκατάσταση να ολοκληρωθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η διακοπή κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπιστεί το τεχνικό ζήτημα που εντοπίστηκε κατά τη βαριά συντήρηση της σήραγγας.

Στο διάστημα του αποκλεισμού, η εικόνα του άδειου από οχήματα αυτοκινητοδρόμου ήταν ασυνήθιστη, όπως ασυνήθηστο ήταν και το αυξημένο φόρτο στους γύρω άξονες, όπου καταγράφηκαν καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής και μετατόπιση της κίνησης προς εναλλακτικές εισόδους.

Αττική Οδός Φωτογραφία αρχείου Intime

Αν και δεν δόθηκαν επίσημα αναλυτικά στατιστικά διελεύσεων, πηγές της τροχαίας ανέφεραν αυξημένη πίεση σε παράπλευρους δρόμους, με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο.

Η επαναλειτουργία στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους, ενώ η Τροχαία υπενθυμίζει πως, τις πρώτες ώρες λειτουργίας, η προσοχή στη σήμανση παραμένει απαραίτητη. Έτσι, ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο κεφάλαιο συντήρησης κλείνει, με το οδικό δίκτυο να παραδίδεται και πάλι σε πλήρη χρήση.