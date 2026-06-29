Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών από την χιονοθύελλα το 2022

Σε καταδίκη τριών στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» σε ποινή δέκα μηνών με αναστολή προχώρησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της χιονοθύελλας «Ελπίς» τον Ιανουάριο του 2022.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ωστόσο απέρριψε το αίτημα για ειλικρινή μεταμέλεια.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχαίας που είχε την αρμοδιότητα για την Αττική Οδό.

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Το χρονικό του εγκλωβισμού στην κακοκαιρία «Ελπίς»

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022, όταν η σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίς» προκάλεσε πρωτοφανές χάος στην Αττική Οδό.

Χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για περισσότερες από 20 ώρες μέσα στα οχήματά τους, χωρίς θέρμανση, νερό και βασικές προμήθειες, καθώς η εταιρεία διαχείρισης δεν κατάφερε να διατηρήσει ανοιχτό τον αυτοκινητόδρομο.

Το γεγονός είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικό σάλο, με το θέμα να επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο μέσα από τη δικαστική απόφαση.