Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ και μία μηχανή, προβλήματα στην κυκλοφορία
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, αυτή την ώρα, στο ύψος της Κάντζας.
Ένα ακόμη τροχαίο μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, δύο ΙΧ αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα ενεπλάκησαν στο ατύχημα, χωρίς ακόμη να είναι αποσαφηνισμένες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
Πάντως, αυτή την ώρα παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ανετράπη νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Προηγήθηκε σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων στο ύψος των Άνω Λιοσίων.