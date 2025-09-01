Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κομφούζιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες, τραυματίστηκε ο οδηγός

Ελλάδα Τροχαίο Αττική Οδός κυκλοφορία Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτα Τροχαία (Η)

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ και μία μηχανή, προβλήματα στην κυκλοφορία

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, αυτή την ώρα, στο ύψος της Κάντζας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος

Ένα ακόμη τροχαίο μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, δύο ΙΧ αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα ενεπλάκησαν στο ατύχημα, χωρίς ακόμη να είναι αποσαφηνισμένες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πάντως, αυτή την ώρα παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ύψος της Κάντζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. 

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ανετράπη νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Προηγήθηκε σύγκρουση δύο φορτηγών οχημάτων στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Αττική Οδός κυκλοφορία Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτα Τροχαία (Η)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader