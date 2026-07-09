Αττική: Συνελήφθη 71χρονος για αρχαιοκαπηλία - Τι εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του

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Στη σύλληψη ενός 71χρονου στην Αττική προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αρχαία αντικείμενα, πυρομαχικά και άλλα ευρήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (8/7) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην οικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορούμενου.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τέσσερις οξυπύθμενοι αμφορείς και τμήματα αμφορέων,

τμήματα αρχαίων αγγείων,

τμήμα μυροδοχείου,

τρία αρχαία νομίσματα,

εννέα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

υποβρύχια φωτογραφική μηχανή με τη θήκη της,

μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με τα εξαρτήματά του,

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,

μία περικεφαλαία,

ένα ξίφος με τη θήκη του.

Ο 71χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι κατασχεθείσες αρχαιότητες αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.