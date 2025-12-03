Αττική: Βίντεο με πάνοπλους αστυνομικούς να μπαίνουν σε σπίτι σπείρας που έκανε κλοπές και απάτες

Βίντεο με τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση είχε στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 11 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.