Έξαρση νοροϊού στο «Αττικόν»: 53 ύποπτα κρούσματα, 9 επιβεβαιωμένα – Η απάντηση του νοσοκομείου

Έκδηλη είναι η ανησυχία που επικρατεί σε προσωπικό και ασθενείς για την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροιό στο νοσοκομείo «Αττικόν».

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το φαινόμενο ξεκίνησε από τη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου στις 21 Μαΐου και έως τις 26 Μαΐου, υπήρχαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς εκ των οποίων τα 9 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις και τα υπόλοιπα είναι υπό διερεύνηση ή αρνητικά. Από τα 9 θετικά κρούσματα τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό.

Όπως σημείωσε ο κ. Γιαννάκος, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, όπως απομόνωση ασθενών, άδεια στους υπαλλήλους που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα και απολυμάνσεις για αποφυγή της διασποράς.

Υπογράμμισε ότι στο νοσοκομείο έχει συσταθεί επιτροπή αποφυγής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων υπό τους καθηγητές κ.κ. Τσιόδρα και Πουρνάρα, που κάνει εξαιρετικό έργο.

Ο κ. Γιαννάκος δήλωσε πως δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, με το νοσοκομείο να λειτουργεί κανονικά.

Πάντως, τόνισε πως σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη ράντζων, οι νοσηλείες ασθενών στη διασπορά και κυρίως οι νοσηλείες ασθενών με παθολογικά προβλήματα σε επεμβατικές κλινικές, καθώς και η υποστελέχωση «μας έχουν καταστήσει να κατέχουμε τη θλιβερή πρωτιά σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης».



Καμία απειλή για τη λειτουργία του νοσοκομείου

Στην ανακοίνωσή του το νοσοκομείο «Αττικόν» αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τα περιστατικά που καταγράφηκαν αφορούν σε ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας, με ήπια και αυτοπεριοριζόμενη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του Νοσοκομείου. Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

αυστηρή τήρηση της υγιεινής χεριών (με σαπούνι και νερό λόγω της αντοχής του νοροϊού στα αλκοολούχα αντισηπτικά)

εντατικοποίηση καθαρισμών και απολυμάνσεων επιφανειών (με διάλυμα χλωρίνης)

χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπου απαιτείται

απομόνωση περιστατικών σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

επιδημιολογική επιτήρηση ασθενών και προσωπικού

οδηγίες προς συνοδούς και προσωπικό

περιορισμός επισκεπτών

Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση».

