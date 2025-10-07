«Αττικόν»: Για άλλον ασθενή προοριζόταν το λάθος φάρμακο που έδωσαν στην 22χρονη - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Για άλλον ασθενή προοριζόταν το αντιμυκητιασικό φάρμακο το οποίο χορήγησαν οι δύο νοσηλεύτριες στην 22χρονη ασθενή στο νοσοκομείο «Αττικόν» και είχε ως αποτέλεσμα να πάθει αλλεργικό επεισόδιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό της λάθους χορήγησης φαρμάκου στο Αττικό, αφορούσε αντιμυκητιασικό φάρμακο, που προοριζόταν να χορηγηθεί στη συγκεκριμένη ασθενή, αλλά σε άλλον. Να σημειωθεί ότι η 22χρονη νοσηλεύεται στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Η ασθενής, μετά τη χορήγηση, ξεκίνησε να παρουσιάζει αλλεργική αντίδραση, η οποία και αντιμετωπίστηκε ευτυχώς άμεσα. Για το συμβάν έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Οι δύο νοσηλεύτριες, καθώς και η υπεύθυνη εφημερίας οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Εκεί, μετά την κατάθεση του πατέρα της 22χρονης, οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.

Άμεσα έγινε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη κοπέλα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί κάποια βλάβη στην υγεία της. Ενώ αργότερα, οι συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Αττικόν

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις λίγες ημέρες πριν στην Άρτα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό, που αφορά χορήγηση λάθος φαρμακευτικής ουσίας, με την 28χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη. Σύμφωνα με έγγραφα που έρχονται στο φως, η άτυχη έγκυος δεν έλαβε αδρεναλίνη την κρίσιμη για τη ζωή της στιγμή, αλλά κορτιζόνη.