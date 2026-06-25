Αττικόν: Πώς έφτασε έξω από το δωμάτιο της Μάρως Κοντού ο 90χρονος με μαχαίρι-«Μάλλον θα έκανε κακό»

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/6) στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες δέκα ημέρες η Μάρω Κοντού, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιό της έχοντας μαζί του ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα όσα γίνονται γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00, όταν ο ηλικιωμένος κατάφερε αρχικά να περάσει την κεντρική πύλη του νοσοκομείου ενώ στη συνέχεια μια νοσηλεύτρια παρατήρησε ότι ο 90χρονος κρατούσε μία γλάστρα, ενώ παράλληλα προεξείχε από την τσέπη του μια θήκη μαχαιριού.

Μιλώντας στο Action24, ο Γιάννης Πλαγιαννάκος πρόεδρος εργαζομένων του νοσοκομείου έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν αναφέροντας πως η παρέμβαση νοσηλεύτριας από την καρδιολογικής κλινική ήταν σωτήρια όταν παρατήρησε τον 90χρονο να περιφέρεται στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, σχολίασε πως «χθες το βράδυ, δέκα παρά τέταρτο ήταν μια νοσηλεύτρια και βλέπουν έναν κύριο με ένα καπέλο που περιφερόταν μεταξύ παιδιατρικής και καρδιολογική κλινικής και τον ρωτάνε "θέλετε κάπως να σας εξυπηρετήσουμε". Τη μια έλεγε ότι "είμαι ξάδερφος της κυρίας Κοντού", την άλλη "είμαι ο ηθοποιός τάδε". Κάτι πράγματα παρανοϊκά. Στο ένα του χέρι κράταγε ένα γλαστράκι με έναν βασιλικό μαραμένο και στο άλλο μια τσαντούλα με κάτι πράγματα ενώ στη τσέπη προεξείχε ένα πράγμα σαν θήκη από μαχαίρι».

Συνεχίζοντας εξήγησε πως εν τέλει πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του δράστη από την Αστυνομία. «Η νοσηλεύτρια ενημέρωσε τον σεκιούριτι και αυτός πήρε κατευθείαν την Αστυνομία. Η Αστυνομία ήρθε και τον συνέλαβε και πράγματι διαπιστώθηκε ότι είχε μαχαίρι και μάλλον ήθελε να κάνει κακό στην κυρία Κοντού. Ευτυχώς που τα παιδιά τον πήραν χαμπάρι και δεν μπήκε μέσα στην κλινική. Μετά τις 10-11 η ώρα που δεν υπάρχει σεκιούριτι στους διαδρόμους, δεν ξέραμε τι θα γινόταν» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, σε ερώτηση σχετικά με τα επισκεπτήρια και το πως επιτράπηκε η είσοδος στον ηλικιωμένο, ο Γιάννης Πλαγιαννάκος συμπλήρωσε ότι «στο επισκεπτήριο που είναι 6-8 μπαίνουν εκατοντάδες κόσμος γιατί μέσα στο νοσοκομείο νοσηλευόνται 750 ασθενείς στους θαλάμους και 150 στους διαδρόμους. Όταν νοσηλεύονται 900 ασθενείς σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό τι να ελέγξεις και τι να κάνεις. Καταρχήν θέλει προσωπικό γιατί το προσωπικό της ασφάλειας δεν φτάνει για αυτό το νοσοκομείο».