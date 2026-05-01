Ατύχημα στον Άραξο: Κατέρρευσε σκάλα σε τελετή υποδοχής αεροσκάφους - Tρεις δημοσιογράφοι τραυματίες

Στο αεροδρόμιο του Αράξου σημειώθηκε ατύχημα την Παρασκευή (1/5), κατά την τελετή υποδοχής νέου αεροσκάφους.

Το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ είχαν ανέβει σε σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να καλύψουν φωτογραφικά και τηλεοπτικά την άφιξη.

Σύμφωνα με το pelop.gr, περίπου 10-15 άτομα βρίσκονταν πάνω στη σκάλα, όταν αυτή υποχώρησε ξαφνικά από το βάρος.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν στο έδαφος, ενώ τρεις δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI, το οποίο φέρει το όνομα «Patra», στο πλαίσιο της επίσημης τελετής υποδοχής.

Η εκδήλωση, που είχε σχεδιαστεί ως εορταστική στιγμή για το αεροδρόμιο και την τοπική περιοχή, σημαδεύτηκε από το απρόοπτο ατύχημα και τον τραυματισμό των δημοσιογράφων.