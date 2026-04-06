Αύγουστος Κορτώ: Με έβριζαν επειδή λάτρευα τον άντρα μου - «Μην διαλαλείς το αφύσικο» μου έλεγαν

Ο Αύγουστος Κορτώ μοιράστηκε στο Facebook σκέψεις και συναισθήματα από τη ζωή του. Αποκάλυψε το πως ένιωθε όταν φωνές γύρω του τού έλεγαν να πάψει να ασχολείται με την «τρελή» μητέρα του, να βρει άλλη δουλειά, να μην προκαλεί με την «αφύσικη» ζωή του… Ο συγγραφέας δεν άκουσε κανέναν, δεν σταμάτησε να ζει όπως θέλει και το ίδιο προτρέπει και όλους εμάς: να μην σταματάμε! «Όταν ήμουν μικρός, και κατάλαβα ότι μ’ άρεσαν τα αγόρια, χιλιάδες φωνές μου είπαν: Σταμάτα, κρύψουν, άλλαξε. Δεν σταμάτησα!

Όταν λέγανε τη μάνα μου τρελή, ξοφλημένη, που δεν αξίζει χρόνο κι αγάπη -σταμάτα ν’ ασχολείσαι μαζί της, δεν έχει νόημα! Δεν σταμάτησα! Όταν έβγαλα τα πρώτα δέκα μου βιβλία και δεν πούλησαν τίποτα, χιλιάδες φωνές μου λέγανε: σταμάτα, πάρε το πτυχίο σου, βρες άλλη δουλειά. Δεν σταμάτησα!»

«Η αδυναμία είναι πιο ανθρώπινη απ’ τη δύναμη»

«Όταν με κυνήγησαν βρίζοντας επειδή λάτρευα τον άντρα μου, όταν τρελάθηκα και κατέληξα στο τρελάδικο, κι έγινα καλά, και ξανακύλησα, οι ίδιες φωνές έλεγαν: σταμάτα να ανοίγεσαι, να προκαλείς, να διαλαλείς το αφύσικο. Δεν σταμάτησα!

Δεν σταμάτησα, όχι από γενναιότητα, αλλά επειδή η αδυναμία είναι πιο ανθρώπινη απ’ τη δύναμη, επειδή η τέχνη ομορφαίνει τη ζωή, αλλά δεν την περιέχει, επειδή εσύ, κι εσύ, κι εσύ, είστε αδέρφια μου. Μην σταματάς».