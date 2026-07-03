Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1(2-4 πεν.): Ιστορική πρόκριση για την «παρέα» του Μοχάμεντ Σαλάχ

Η Αίγυπτος επικράτησε με 5-3 στα πέναλτι επί της Αυστραλίας και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να λύσουν τις «διαφορές» στο 90λεπτο και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 1-1. Εκεί, και πάλι παρέμεινε το ισόπαλο σκορ και στα πέναλτι ήρθε η ιστορική πρόκριση για την «παρέα» του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Τα γκολ «πέτυχαν για τους «Φραώ» ο Ασχούρ, ενώ ο Χάνι ισοφάρισε με αυτογκολ.

Τα ιστορικά ή και όχι στατιστικά του αγώνα...

Πριν από το Μουντιάλ 2026, ο Ασχούρ δεν είχε κανένα γκολ σε 29 συμμετοχές και πλέον έχει δύο σε τέσσερις στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, ένα ακόμα ωραίο στατιστικό είναι ότι το αυτογκόλ του Χανί είναι το νούμερο 13 στη φετινή διοργάνωση, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε νέο ρεκόρ αυτογκόλ στην ιστορία των Μουντιάλ, καθώς το προηγούμενο ήταν 12 από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Για τον Αιγύπτιο ήταν το δεύτερο αυτογκόλκαι γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του θεσμού που σκοράρει δύο φορές στην ίδια διοργάνωση στα λάθος δίχτυα.

Στην επόμενη φάση η θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι.

Το ματς

Η πρώτη τελική της αναμέτρησης ήρθε με εξαιρετικό σουτ από τον Βολπάτο, που πήρε την μπάλα κεντρικά, η άμυνα της Αιγύπτου τού έδωσε τον χώρο, αυτός έφτασε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, εξαπέλυσε έναν «κεραυνό», που όμως χτύπησε το πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και έφυγε άουτ.

Η Αίγυπτος χρειάστηκε μια φάση και αμέσως βρήκε δίχτυα. Ο Χαφέζ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ασχούρ κρατήθηκε, δεν βγήκε οφσάιντ, κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας και με άπιαστη κεφαλιά νίκησε τον Μπος για το 1-0 των Φαράω στο 13'.

Οι Αυστραλοί πήραν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι, με στόχο να φέρουν το ματς στα ίσα πριν το ημίχρονο.

Ο Βολπάτο ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Αυστραλίας στο πρώτο μέρος. Ο επιθετικός των Κανγκουρό συνέκλινε από τα δεξιά, σούταρε με το αριστερό, ο Σουμπίρ έπεσε στην γωνία του, αλλά η μπάλα έφυγε πολύ έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του.

Με τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-0, αρχίζει το δεύτερος μέρος η Αίγυπτος. Ο Μαρμούς βγήκε απέναντι στον Μπιτς, αλλά αστόχησε υπο πίεση.

«Πάγωσε» το γήπεδο όταν ο Μέτκαλφ στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, χτύπησε τον Χανί στο κεφάλι, προς για λίγο φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, όμως σηκώθηκε κανονικά και συνέχισε.

Η Αυστραλία ισοφάρισε από στατική φάση στο 55ο λεπτό. Ο Ο' Νιλ εκτέλεσε το φάουλ και ο Χανί λίγο μετά τον τραυματισμό του στέλνει την μπάλα στα λάθος δίχτυα.

Ασύλληπτη επέμβαση από τον Μπιτς στην κεφαλιά του Ραμπιά στο 94' μετά από σέντρα του Σαλάχ και κράτησε την Αυστραλία μέσα στο Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι μετά από 90 λεπτά έληξε ισόπαλο 1-1 και οι δυο ομα΄δες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Ο προπονητής της Αυστραλίας προχώρησε σε μια κίνηση τακτικής, κάνοντας αλλαγή τερματοφύλακα, βάζοντας τον Ράιαν στη θέση του Μπίτς.

Η παράταση ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλη φάση για καμία από τις δυο ομάδες και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η Αίγυπτος μετά από 120 λεπτά πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και περιμένει τον αντίπαλό της.

Τελικό σκορ: 1-1 (5-3 πεν.)!