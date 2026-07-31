Αυστραλία: Η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους δεν περιόρισε τη χρήση τους

Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία δεν οδήγησε στη σημαντική μείωση της χρήσης τους κατά τους πρώτους τρεις μήνες εφαρμογής της, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της ρυθμιστικής αρχής «eSafety».

Η έρευνα έδειξε ότι περισσότεροι από 8 στους 10 εφήβους συνέχισαν να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η καθημερινή χρήση παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης. Όπως επισημαίνεται, ο βασικός λόγος ήταν η αδυναμία των εταιρειών να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας, με πολλά παιδιά να διατηρούν τους λογαριασμούς τους ή να δημιουργούν νέους χωρίς ουσιαστική επαλήθευση.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, όπως ο αθλητισμός, οι τέχνες, ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους ή η συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, περισσότερο από το 65% των παιδιών δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στη ζωή του, ενώ καταγράφηκε αύξηση στη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και πλατφορμών παιχνιδιών.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, με στόχο την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί την πρώτη αξιολόγηση μιας διετούς έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να καθορίσουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου και να επηρεάσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ