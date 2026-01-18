Australian Open: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα και πρόκριση για την Μαρία Σάκκαρη (videos)

Η Μαρία Σάκκαρη μπορεί να χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό, ωστόσο όταν το έκανε, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο Australian Open 2026, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον δεύτερο γύρο.



Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο52 στον κόσμο, επικράτησε εύκολα της Γαλλίδας Λεολιά Ζανζάν (Νο101) με 6-4, 6-2 σε 79 λεπτά, επιστρέφοντας στις νίκες στη Μελβούρνη μετά τον περσινό αποκλεισμό της από την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Το ξεκίνημα δεν ήταν το ιδανικό, καθώς η Ζανζάν μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 3-0 και στη συνέχεια με 4-1. Από εκείνο το σημείο όμως, η Σάκκαρη ανέβασε αισθητά την απόδοσή της, πήρε τον έλεγχο των ράλι και με πέντε συνεχόμενα games έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4, χάνοντας ελάχιστους πόντους.

Στο δεύτερο σετ η κυριαρχία της ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρη. Με σταθερό σερβίς και επιθετικές επιστροφές, παραχώρησε μόλις τρεις πόντους πίσω από το σερβίς της και με νέο σερί games μετέτρεψε το 1-2 σε 6-2, «σφραγίζοντας» τη νίκη της.

Στον δεύτερο γύρο του Australian Open, η Σάκκαρη θα τεθεί αντιμέτωπη την Τετάρτη (21/1) με τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ντόνα Βέκιτς και τη Μίρα Αντρέεβα.

Πηγή: Athletiko.gr