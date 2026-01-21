Australian Open: Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη - Υπέκυψε στην ανωτερότητα της Αντρέεβα (vid)

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο φετινό Australian Open ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μίρα Αντρέεβα στη φάση του δευτέρου γύρου. Η Ρωσίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στο Νο. 7 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο κορτ, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-0, 6-4) σε μια αναμέτρηση που διήρκεσε μόλις 67 λεπτά.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν εφιαλτικό για τη Σάκκαρη. Η νεαρή Ρωσίδα κυριάρχησε στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με το εμφατικό 6-0 μέσα σε 27 λεπτά, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στην Ελληνίδα αθλήτρια.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση και πάλεψε για την ανατροπή. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε νωρίς break, κατάφερε να απαντήσει άμεσα ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ωστόσο, η Αντρέεβα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία. Στο ένατο game, η Ρωσίδα πέτυχε το καθοριστικό break για το 5-4 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, σφραγίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έτσι η Αντρέεβα θα συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση, όπου στον τρίτο γύρο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα Έλενα Ρούζε (Νο. 79 στον κόσμο).