Αυτή είναι η αυστηρή ποινή που έλαβε ο τερματοφύλακας στην Β' Ισπανίας μετά από γροθιά σε αντίπαλο

Ο Εστεμπάν Αντράδα δέχθηκε ποινή 13 αγώνων για την γροθιά του σε αντίπαλο σε αγώνα της Σαραγόσα με την Ουέσκα της La Liga 2.

Η αρμόδια επιτροπή δεν ήταν επιεικής με τον Ισπανό τερματοφύλακα της Σαραγόσα δίνοντάς του ποινή 12 αγώνων για την μπουνιά στον Πουλίδο και ακόμα 1 αγωνιστική για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε.

Μάλιστα, στον καυγά που ξέσπασε μετά το περιστατικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, ο Ντάνι Χιμένες ανταπέδωσε με γροθιά στον Αντράδα, με αποτέλεσμα να δεχτεί κι αυτός τιμωρία τεσσάρων αγώνων. Ο Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα ήταν ο τελευταίος παίκτης που αναγκάζεται για δύο αγώνες να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς συμμετείχε στις «κοκορομαχίες».