Αυτό είναι το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τη μεγάλη βραδιά - Το δίλημμα για Ταρέμι και δύο εξτρέμ

Μία ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει την Τετάρτη (18/02) τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η αναμέτρηση είναι η πρώτη για τα playoffs της διοργάνωσης και η πειραϊκή ομάδα θα επιδιώξει να πράξει ό,τι και στην 7η στροφή της League Phase, ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς επί γερμανικού εδάφους.

«Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, έτοιμοι να παίξουν εκτός απροόπτου, το πλάνο θα το δείτε αύριο», αυτή ήταν η απάντηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πλάνα του και τους τραυματίες.

Γεμάτη φαρέτρα

Ο Βάσκος τεχνικός έχει γεμάτη τη φαρέτρα του, μιας και επιστρέφει ο Λορέντσο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Ο Ιταλός αμυντικός προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στις υπηρεσίες του προπονητή του. Πιθανότατα θα είναι και στην αρχική ενδεκάδα. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, καθώς στα ευρωπαϊκά ματς δεν υπάρχει περιορισμός στη χρησιμοποίηση των μην κοινοτικών.

Οσον αφορά τα τρία ερωτηματικά ως προς την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, αυτά είναι τρία. Αρχικά, για το ποιος θα πάρει τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πιρόλα επέστρεψε στην «ερυθρόλευκη» αποστολή, αλλά υπάρχει και η επιλογή του Μπιανκόν, με τον Βάσκο τεχνικό να καλείται να αποφασίσει ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα. Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός, ωστόσο, έχει το προβάδισμα. Στη μεσαία γραμμή, μένει να δούμε εάν ο Μεντιλίμπαρ αποφασίσει να να δώσει φανέλα βασικού στον Μουζακίτη ή σε έναν εκ των Σιπιόνι ή Ντάνι Γκαρθία για να αγωνιστεί στο πλευρό του Έσε.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποθεώνει τον Μέχντι Ταρέμι /Εurokinissi

Τέλος, το μεγάλο ερωτηματικό αφορά την κορυφή της επίθεσης. Ταρέμι ή Ελ Κααμπί. Ο Ιρανός φορ γνωρίζει από πρώτο χέρι τη Λεβερκούζεν, κόντρα στην οποία έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές και έχει καταφέρει να την «πληγώσει» τρεις φορές με τα γκολ που έχει πετύχει τόσο ως παίκτης της Πόρτο στο παρελθόν, όσο και ως φορ του Ολυμπιακού, πριν από μερικές εβδομάδες. Υπάρχει η αίσθηση ότι ο Ταρέμι έχει ένα μικρό προβάδισμα για την αιχμή του δόρατος, ενώ να παίξει πίσω από τον Ελ Κααμπί, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ο Ιρανός πήρε ανάσες το Σάββατο στο ματς με τον Λεβαδειακό, άρα είναι πιο φρέσκος και από δυνάμεις. Με έναν αντίπαλο, ωστόσο, που κάνει παιχνίδι από πίσω, το πρέσινγκ ψηλά είναι απαραίτητο ως πρώτη ζώνη άμυνας κάτι που οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν -με επιτυχία- και στο πρώτο ματς. Αρα η επιλογή του... σκύλου Ελ Κααμπί μπορεί να προκριθεί τελικά κι ας μην διανύει το καλύτερο φεγγάρι του.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα φτερά της επίθεσης, Ποντέντε και Ζέλσον έχουν πιθανότητες να ξεκινήσουν μαζί, αν ο «Μέντι» σπάσει το δίδυμο Κοστίνια-Ροντινέι δεξιά, το οποίο, όμως, δούλεψε εξαιρετικά στο πρόσφατο 2-0 επί της γερμανικής ομάδας. Αρα κι εδώ το δίλημμα είναι πολύ μεγάλο. Επειδή υπάρχει, ωστόσο και η ρεβάνς, το πιο πιθανό είναι οι δύο Πορτογάλοι εξτρέμ να είναι μαζί στο αρχικό σχήμα, με βασική εντολή να είναι συνεπείς και στο ανασταλτικό κομμάτι...