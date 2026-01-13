Auto Summit Parnassos: Το après-ski των φίλων του αυτοκινήτου

Μέσα σε ένα επιβλητικό, χιονισμένο τοπίο, το Auto Summit απομακρύνεται από τη λογική της κλασικής έκθεσης αυτοκινήτου . Δεν πρόκειται για ένα ακόμα showroom. Πρόκειται για μια εμπειρία γνωριμίας μοναδικών αυτοκινήτων σε ένα ειδικό περιβάλλον με χρήστες με απαιτήσεις.

Για πρώτη φορά, αυτοκίνητα παρουσιάζονται σε συνθήκες που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές προκλήσεις της οδήγησης: Υψόμετρο, χαμηλές θερμοκρασίες και απαιτητικό περιβάλλον. Το βουνό γίνεται μέρος της εμπειρίας και ενισχύει ένα ισχυρό μήνυμα: αυτά είναι τα αυτοκίνητα που φτάνουν στην κορυφή.

Η εγκατάσταση φιλοξενεί επιλεγμένα μοντέλα που εκπροσωπούν διαφορετικές φιλοσοφίες σύγχρονης μετακίνησης:

• Suzuki Vitara

• MINI Countryman

• BMW X5 50e

• Zeekr 7X

• Maxus T60

Από την προηγμένη ηλεκτροκίνηση και την plug-in hybrid τεχνολογία έως τα SUV και pick-up που ξεχωρίζουν για την αντοχή και την ευελιξία τους, κάθε όχημα τοποθετείται σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει τον χαρακτήρα και τις δυνατότητές του, χωρίς τεχνητό φωτισμό ή σκηνοθεσία. Επιλέγοντας τον Παρνασσό, το Auto Summit συνδέει την αυτοκίνηση με τη φύση, το υψόμετρο και την αυθεντικότητα. Οι επισκέπτες δεν βλέπουν απλώς αυτοκίνητα, τα συναντούν σε ένα σημείο κομβικό για τους ίδιους, και μπορούν να παρατηρήσουν πώς τα αυτοκίνητα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά τα οχήματα που φτάνουν στην κορυφή, να συμμετάσχετε σε κληρώσεις και να διεκδικήσετε δωρεάν weekends στην Αράχωβα με το αγαπημένο σας αυτοκίνητο.