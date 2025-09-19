Auto Thessaloniki: Με επιτυχία, πρεμιέρες, καινοτομίες και χιλιάδες επισκέπτες η 1η διοργάνωση

Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε για εννέα ημέρες στο επίκεντρο της παγκόσμιας αυτοκίνησης, με πλήθος πρεμιέρων και εμφανίσεων που θα μείνουν αξέχαστες. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει πρώτες πανελλαδικές πρεμιέρες, να ανακαλύψει ολοκαίνουρια μοντέλα και να δει από κοντά μάρκες που έκαναν το ντεμπούτο τους στην ελληνική αγορά.

Το εντυπωσιακό παζλ της Auto Thessaloniki περιλάμβανε κορυφαία brands, όπως BYD, Chery, Citroën, Dacia, DFSK, Dongfeng, DS Automobiles, Ford, Foton, Geely, Jaecoo, KGM, Maxus, Mazda, Mercedes–Benz, MG, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Skoda, XEV και Zeekr. Ένα lineup που απέδειξε ότι η Θεσσαλονίκη πλέον γράφει τη δική της σελίδα στην ιστορία της αυτοκίνησης!

Η ΕΚΟ, Χρυσός Χορηγός της έκθεσης, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις καινοτόμες δράσεις της γύρω από την ηλεκτροκίνηση, το πρόγραμμα EKO Charge & Go, αλλά και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα οδικής ασφάλειας. Στο πλευρό της, δυναμική παρουσία είχαν ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος με το πρωτοποριακό εγχείρημα ECOSHIFT, ο Όμιλος Σφακιανάκη με τις εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car, καθώς και η Instacar, προβάλλοντας το μέλλον της κινητικότητας.

Η διοργανώτρια εταιρεία Expo & Events ΙΚΕ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους εκθέτες, αλλά και τους δεκάδες χιλιάδες φίλους της αυτοκίνησης από τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα που με τον ενθουσιασμό και τη ζωντάνια τους μετέτρεψαν την Auto Thessaloniki σε θεσμό από την πρώτη κιόλας χρονιά.

Η αγκαλιά του κοινού της Βόρειας Ελλάδας απέδειξε ότι η δίψα για το αυτοκίνητο είναι αστείρευτη. Και η απάντηση έρχεται ήδη: το επόμενο μεγάλο ραντεβού δίνεται για τις αρχές Οκτωβρίου 2026, με την Auto Athina στο Metropolitan expo, που υπόσχεται ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, καινοτομίες και παλμό.