H Kia Hellas καλωσορίζει τον νέο Διευθυντή Marketing κ. Αντώνη Παπαποστόλου ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα από τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Διαθέτει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία 15 και πλέον ετών με πολυεθνικές εταιρίες κυρίως στον τομέα B2B.

Μέχρι τώρα κατείχε τη θέση του Group Account Director με κύριους τομείς ευθύνης το Client Service, το Business Development και το Digital Marketing, εξυπηρετώντας σημαντικούς πελάτες όπως η Procter & Gamble, η Nestle, η Unilever,η Lego, και η Mars.

Ο κ. Παπαποστόλου κατέχει Bachelor of Arts in Business Administration από το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire, πτυχίο Πληροφορικής από το Κολλέγιο του Bristol καθώς και Master of Arts in Marketing απο το Πανεπιστήμιο του Nottingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχετικά με την Kia Corporation

Η Kia (www.kia.com) είναι μια παγκόσμια εταιρεία κινητικότητας με όραμα να δημιουργεί βιώσιμες λύσεις κινητικότητας για καταναλωτές, κοινότητες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Η Kia ιδρύθηκε το 1944 και για περισσότερα από 75 χρόνια παρέχει λύσεις κινητικότητας. Με 52.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, παρουσία σε περισσότερες από 190 αγορές και εγκαταστάσεις παραγωγής σε έξι χώρες, η εταιρεία πουλά σήμερα

περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα ετησίως.

Η Kia ηγείται της διάδοσης των εξηλεκτρισμένων και ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και αναπτύσσει μια γκάμα

υπηρεσιών κινητικότητας που συνεχώς διευρύνεται, ενθαρρύνοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν τους καλύτερους τρόπους μετακίνησής τους. Το σλόγκαν της εταιρείας – «Movement that inspires» – αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Kia να εμπνέει τους καταναλωτές μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

