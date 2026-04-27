Αυτός είναι ο διεθνής ποδοσφαιριστής της «γαλανόλευκης» που απασχολεί Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Οι ελληνικές ομάδες δεν περιμένουν το μεταγραφικό παράθυρο που πλησιάζει και δίνουν ήδη μάχες για την απόκτηση νέων παικτών.

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ επιθυμούν να ενισχύσουν την ομάδα τους ενδιαφερόμενοι για τον ίδιο Έλληνα παίκτη, ο οποίος είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων. Σύμφωνα με το transferfeed, πρόκειται για τον 23χρονο Νεκτάριο Τριάντη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ. Οι δύο εγχώριες ομάδες αποσκοπούν στην βελτίωση της κεντρικής τους γραμμής με τον νεαρό μέσο να φαντάζει η ιδανική λύση.

🔴⚪ Olympiacos and AEK Athens show interest in Minnesota United midfielder Nektarios Triantis, with Championship clubs also keen and an asking price set at over €4 million.https://t.co/SuiO5ag2vf#Olympiacos #mls #SuperLeagueGR — TransferFeed (@transferfeedcom) April 25, 2026

Ο Τριάντης έχει αποδείξει πως παρά την νεαρή του ηλικία, μπορεί και ανταποκρίνεται ιδανικά στο ανώτερο επίπεδο. Βέβαια, είναι και μία μελλοντική λύση, καθώς έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, γεγονός που δίνει στις ομάδες ένα επιπλέον κίνητρο για να τον αγοράσουν.

Στο παιχνίδι του ενδιαφέροντος φαίνεται να βρίσκονται και ομάδες της Championship που επιθυμούν να επαναφέρουν τον νεαρό χαφ στα αγγλικά γήπεδα μετά το πέρασμά του από την Σάντερλαντ.

Η τιμή του ανερχόμενου Τριάντη ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ και σε συνδιασμό με το γεγονός πως το συμβόλαιό του με την αμερικανική ομάδα λήγει το 2029, κάνει της διαπραγματεύσεις περισσότερο πολύπλοκες και απαιτητικές για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.