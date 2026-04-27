Autovision Hellenic Auto GP 2026 2ος αγώνας Μέγαρα

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το αγωνιστικό διήμερο του 2ου αγώνα του Autovision Hellenic Auto GP στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με κάποιες διακοπές, κυρίως από λάδια στην άσφαλτο και χρήση του Safety car. Το τελευταίο "μπήκε" στην πίστα όταν ένα αυτοκίνητο εγκατέλειψε σε στροφή. Το Κυριακάτικο πρόγραμμα άρχισε με ένα 10λεπτο Warm Up για κάθε κατηγορία πριν από το καθαρά αγωνιστικό μέρος.

Όπως πάντα η αυλαία άνοιξε με την Κατηγορία Ν, στην οποία πρωταγωνίστησαν 3 Mitsubishi Lancer EVO IX, με νικητή τον Παναγιώτη Σεχιώτη, ενώ ο poleman Γιώργος Θανάσης δεν κατάφερε να διατηρήσει την θέση και αργότερα στην μάχη για να βρεθεί στην κορυφή έκανε ένα τετ-α-κε. Ωστόσο σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στην Κατηγορία Ν. Πίσω τους τερμάτισε ο Γιώργος Κορωνιός, που αρχικά έκανε πολύ καλή εκκίνηση. Ο ταχύτερος εχθές στην Ν2, Ρένος Καίσαρ δεν εκκίνησε, λόγω μηχανικού προβλήματος και ο Φώτης Σταματόπουλος, που ήταν δεύτερος, είχε μια άτυχη στιγμή 4ο γύρο με το αυτοκίνητό του να ανατρέπεται και ο αγώνας διακόπηκε. Τελικά την νίκη της Ν2 πήρε ο Γιώργος Φουρτούνης με Peugeot 106 S16, αφήνοντας πίσω τον Λευτέρη Κάτσικα με ίδιο αυτοκίνητο. Οι δυό τους είχαν πολύ έντονη μάχη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Θωμάς Γράψας με Citroen Saxo VTS.

Με την καρό σημαία της Κατηγορίας Α έφυγε από τα Μέγαρα ο Νεκτάριος Δεγλέρης με Citroen Saxo VTS, αφού επικράτησε του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου με Peugeot 106 S16. Στην τρίτη θέση τερμάτισε το Citroen Saxo VTS του Γιάννη Σηφάκη. Ωραία εμφάνιση έκανε ο Μιχάλης Ευθυμίου με Subaru Impreza, ο οποίος, αν και ξεκίνησε από την 6η θέση, έστριψε πρώτος στην Κ1. Όμως στον 12ο γύρο εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη. Ταχύτερο γύρο της Κατηγορίας Α έκανε ο νικητής, Νεκτάριος Δέγλερης.

Τη νίκη στην Κατηγορία Ε πήρε άνετα ο Γεώργιος Κεχαγιάς με Ford Sierra, εμπρός από το μπλε Sierra του Αλέξανδρου Ρουστέμη. Στην τρίτη θέση της «Ε» αλλά πρώτη για την Ε11 τερμάτισε ο Αντώνης Μπουροθανασόπουλος με Honda Civic. Ωραία εμφάνιση, μέχρι την μέση του αγώνα που έκανε τετ-α-κε, είδαμε από τον Κωνσταντίνο Καρμανιόλα που τελικά τερμάτισε τέταρτος με άλλο ένα Ford Sierra.

Την δεύτερη και τρίτη θέση στην Ε11 πήραν ο Νίκος Μπακόγιωργας με Toyota Corolla και ο Χριστόφορος Αλεξόπουλος με Opel Ascona. Μαζί με την Κατηγορία Ε, στην πίστα μπήκε και ο «Μπιλάκος», ο μόνος αγωνιζόμενος του ξεκίνησε στην Κατηγορία των Ιστορικών αυτοκινήτων.

Στην Formula Saloon τη νίκη πήρε με σημαντική διαφορά ο Γιώργος Ζυμαρίδης με Hyundai Elantra, εμπρός από τον pole man Τάσο Τζαβάρα με Hyundai I-30 και τον Κωνσταντίνο Τσαφαρά με Mitsubishi Lancer, ο οποίος πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για λανθασμένη εκκίνηση, αλλά σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της Κατηγορίας. Με σημαντική διαφορά πρώτος ήταν μέχρι τον 5ο γύρο ο Κώστας Κόρακας, που υποχρεώθηκε σε εγκατάλειψη μετά από μηχανική βλάβη.

Η κατάταξη των αυτοκινήτων έως 2 λίτρα της Κατηγορίας Formula Saloon έχει στην κορυφή τον Μιχάλη Χαλκιόπουλο με Volkswagen Golf και ακολουθούν ο «Κανέλλος» με Peugeot 106 και ο Τρίφωνας Χασάπης με Citroen AX.

Επόμενος αγώνας για το Autovision Hellenic Auto GP 2026 είναι προγραμματισμένος για τις 26 και 27 Σεπτεμβρίου και πάλι στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.