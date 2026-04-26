Autovision Hellenic Auto GP: Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών - 4ος Αγώνας

Την pole position στην Κατηγορία Ν κατέκτησε ο Γεώργιος Θανάσης με χρόνο 1'05''889 και εξασφάλισε την 1η θέση στο grid. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Παναγιώτης Σεχιώτης με χρόνο 1’07’’200 και τον τρίτο καλύτερο χρόνο, με μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά από τον προηγούμενο, έκανε ο Γεώργιος Κορώνιος. Και οι τρείς οδηγούν Mitsubishi Lancer EVO IX. Τον καλύτερο χρόνο στην Ν2 κατάφερε ο Ρένος Καίσαρ και θα τοποθετήσει το Peugeot 106 στην τέταρτη θέση.

Πρώτος στην Κατηγορία Α ήταν ο Ματθαίος Μπουρλίδης με Mitsubishi Lancer Evo VI και χρόνο 1΄06’’331. Πίσω του βρίσκονται ο Νεκτάριος Δεγλέρης με Citroen Saxo VTS και χρόνο 1'08''867 και ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου με Peugeot 106 S16 και χρόνο 1'09''275. Την δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο Χρήστος Ντέκας με Citroen Saxo VTS και ταχύτερο γύρο 1'09''330.

Με διαφορά μόλις 34 εκατοστά του δευτερολέπτου, την pole position της Κατηγορίας Ε κέρδισε ο Γεώργιος Κεχαγιάς με Ford Sierra και χρόνο 1'04''972, αφήνοντας δεύτερο τον Γιώργο Ποσοτίδη με BMW M3 και χρόνο 1'05''006. Στη 2η σειρά της εκκίνησης θα δούμε αύριο τον Κωνσταντίνο Καρμανιόλα με Ford Sierra που έκανε 1'05''433 και τον Αλέξανδρο Ρουστέμη με Ford Sierra και ταχύτερο γύρο στο 1'06''108.

Ο Τάσος Τζαβάρας με Hyundai I30 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της Formula Saloon, αλλά και της σημερινής ημέρας, οδηγώντας τα 2,1 χιλιόμετρα του Αυτοκινητοδρομίου των Μεγάρων σε 1'00''901, με μέση ταχύτητα 124,13 km/h. Δεύτερο χρόνο έκανε ο Κώστας Κορακάς με Honda Civic και χρόνο 1'01''809. Τρίτος ήταν ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με Mitsubishi Lancer και 1'02''154, ενώ τέταρτος ήταν ο Γιώργος Ζυμαρίδης με Hyundai Elantra και χρόνο 1'02''738.

«Artemis Classic Circuit Cup»

Με απόλυτη επιτυχία και ανοιξιάτικη διάθεση συνεχίστηκε η αγωνιστική χρονιά για το Artemis Classic Circuit Cup (ACCC) 2026. Ο δεύτερος αγώνας της σεζόν φιλοξενήθηκε από την πίστα των Μεγάρων, παράλληλα με το AUTOVISION Hellenic Auto GP, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που συνδύασε την ιστορία με την οδηγική ακρίβεια.

Τα 9 πληρώματα που έδωσαν το «παρών» απόλαυσαν τις ιδανικές καιρικές συνθήκες, αναδεικνύοντας τη φινέτσα των άριστα διατηρημένων κλασικών οχημάτων τους. Τα pits γέμισαν με «άρωμα» άλλης εποχής, κλέβοντας τις εντυπώσεις των θεατών κατά την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου.

Μετά τις σύντομες ελεύθερες δοκιμές, όπου τα πληρώματα προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της πίστας, ακολούθησε το διαγωνιστικό σκέλος. Eφέτος, ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε: Οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν έναν ιδανικό χρόνο γύρου και να τον επαναλάβουν με απόλυτη συνέπεια για έξι συνεχόμενους γύρους. Καθοριστική ήταν η εισαγωγή του κανονισμού για ελάχιστη ταχύτητα κίνησης, η οποία διασφάλισε τη ροή του αγώνα και ανέβασε το επίπεδο της δυσκολίας.

Οι οδηγοί έπρεπε να βασιστούν στη σταθερότητα και τον έλεγχο της Μέσης Ωριαίας Ταχύτητας (ΜΩΤ), αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις πριν τη γραμμή χρονομέτρησης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο αγώνες, με το άθροισμα των βαθμών να αναδεικνύει τους νικητές.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν οι Στέλιος Κλαδάκης – Θεόδωρος Τσαπάρας με Renault Clio Williams και 6.500 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γιάννης Κούβελας – Δημήτρης Καραγιάννης με Peugeot 205 GTi (6.670 βαθμοίποινής) και τρίτος ο Σπύρος Σπετσιέρης με Alfa Romeo Junior (6.780 βαθμοί ποινής). Ακολούθησαν οι Θανάσης και Χριστόφορος Μπακλατζής με BMW 628 (6.840), Ιωάννης Τσίγκος – Αθηνά Τσίγκου με Toyota Celica (16.010), Γιώργος και Ηλίας Κορνελάκης με Fiat 126 (20.010), Κυριάκος Μαρίνος με Opel Astra GSI (23.670), Θεόδωρος Ζέρβας με Alfa Romeo 75 (28.320) και Κριτσίκης Νικόλαος με Suzuki Swift GTi (78.520). Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τις απονομές που έγιναν από τον θρύλο των αγώνων ταχύτητας, Λεωνίδα Κύρκο, σε εορταστικό κλίμα. Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, ο οποίος θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στην ίδια πίστα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://artemissportsclub.gρ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Την Κυριακή 26 Απριλίου, το πρόγραμμα αρχίζει με ένα 10λεπτό Warm Up για κάθε κατηγορία, στις 9:30. Στις 11.00 θα σβήσουν τα φώτα για την πρώτη εκκίνηση και κάθε κατηγορία θα διανύσει 18 αγωνιστικούς γύρους.