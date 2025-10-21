Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, είμαι πολύ αυστηρή, θέλω να με διορθώσω»

Η Άβα Γαλανοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για την επιστροφή της στο σανίδι, αλλά και για το αν νιώθει περισσότερο ηθοποιός της τηλεόρασης ή του θεάτρου. «Επέστρεψα στο θέατρο, αλλά δεν είναι και μεγάλη θεατρική επιστροφή, δεν είναι και η επιστροφή της γηραιάς κυρίας. Καλό είναι αν σας έχω λείψει, για να μην βαριέται και ο κόσμος. Υπάρχουν και οι επαναλήψεις στην τηλεόραση. Άλλο κι αυτό. Έχουν τα καλά τους, έχουν και τα αρνητικά τους.

Δεν ξέρω αν μου είχε λείψει το θέατρο. Θέλω να πω ότι αυτά είναι λίγο σχετικά. Εγώ δεν είμαι ούτε μόνο του θεάτρου, ούτε μόνο της τηλεόρασης. Τι να πάει να πει αυτό; Άμα είναι ωραία η δουλειά πας. Στο Χόλιγουντ δεν λένε τέτοια, εκεί είναι αυστηρά. Πάνε ή μόνο στο θέατρο ή μόνο στην τηλεόραση. Μόνο στην Ελλαδίτσα γίνεται αυτό».

«Μπορεί να είναι και φυσιολογικό»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο πώς αντιδρά κάθε φορά που βλέπει τον εαυτό της σε παλιές τηλεοπτικές σειρές. «Συνήθως φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις. Είμαι πολύ αυστηρή. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο.

Θεωρώ ότι θα το είχα κάνει καλύτερα. Πάντα βρίσκω κάτι αρνητικό να πω. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Έχω αυτό το συναίσθημα: όταν με βλέπω θέλω να με διορθώσω».