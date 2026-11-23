Το πρωινό μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει τροφές που προσφέρουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Τα αυγά και η βρώμη είναι δύο δημοφιλείς επιλογές, με διαφορετικά διατροφικά πλεονεκτήματα. Ποια από τις δύο υπερέχει, όμως, όταν ο στόχος είναι η προστασία της καρδιάς;

Όπως αναφέρει το EatingWell, για πολλά χρόνια τα αυγά αντιμετωπίζονταν με επιφύλαξη εξαιτίας της περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους η κατανάλωσή τους δεν φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τη χοληστερόλη στο αίμα, εφόσον εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή με περιορισμένα κορεσμένα λιπαρά.

Από την άλλη πλευρά, η βρώμη έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια τη φήμη μιας από τις πιο ωφέλιμες επιλογές για την καρδιά. Οι φυτικές ίνες που περιέχει συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης, ενώ παράλληλα βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο της πείνας.

Τα οφέλη των αυγών για την καρδιά

Για δεκαετίες, οι διατροφικές συστάσεις προέτρεπαν τους καταναλωτές να περιορίζουν τα αυγά, καθώς περιέχουν αρκετή χοληστερόλη. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η επιστημονική έρευνα έχει οδηγήσει σε μια πιο σύνθετη εικόνα. Φαίνεται ότι μεγαλύτερη σημασία για τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα έχει η συνολική διατροφή και ιδιαίτερα η ποσότητα των κορεσμένων λιπαρών που καταναλώνουμε.

Σε μια μελέτη του 2025, οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση διαφορετικών διατροφικών προτύπων σε ενήλικες. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τρία διαφορετικά διατροφικά προγράμματα, διάρκειας πέντε εβδομάδων το καθένα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι ακολούθησαν μια διατροφή με χαμηλά κορεσμένα λιπαρά, η οποία περιλάμβανε δύο αυγά την ημέρα, παρουσίασαν μείωση της LDL χοληστερόλης σε σύγκριση με όσους ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά και έτρωγαν μόνο ένα αυγό την εβδομάδα.

Μια δεύτερη, μικρότερη μελέτη εξέτασε άτομα με αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν δύο αυγά καθημερινά για οκτώ εβδομάδες, στο πλαίσιο μιας διατροφής φιλικής προς την καρδιά. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν αρνητικές μεταβολές στη χοληστερόλη ή σε άλλους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας.

Να σημειωθεί πως τα αυγά περιέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, τα οποία θεωρούνται πιο φιλικά προς την καρδιά. Ένα μεγάλο αυγό προσφέρει περίπου 3 γραμμάρια ακόρεστων λιπαρών και 1,5 γραμμάριο κορεσμένων. Η αντικατάσταση τροφών με πολλά κορεσμένα λιπαρά από επιλογές που περιέχουν ακόρεστα λιπαρά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων. Έτσι, τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μια καλύτερη εναλλακτική σε σχέση με επεξεργασμένα κρέατα πρωινού, όπως το μπέικον και τα λουκάνικα.

Ένα μεγάλο αυγό περιέχει περίπου 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, η οποία συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού και μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για συχνά σνακ μέσα στο πρωινό. Επιπλέον, ο κρόκος περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως χολίνη, σελήνιο, βιταμίνη D και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Συγκεκριμένα, ένα αυγό καλύπτει περίπου το 27% των ημερήσιων αναγκών σε χολίνη και το 28% των αναγκών σε σελήνιο.

Βέβαια, σημασία έχει και ο τρόπος μαγειρέματος. Τα αυγά που τηγανίζονται σε μεγάλες ποσότητες βουτύρου και συνοδεύονται από μπέικον δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την καρδιά. Αντίθετα, το βράσιμο, το ποσάρισμα ή το μαγείρεμα με λίγο ελαιόλαδο, σε συνδυασμό με λαχανικά, φρούτα και προϊόντα ολικής άλεσης, δημιουργούν ένα πιο ισορροπημένο πρωινό.

Τα οφέλη της βρώμης για την καρδιά

Η βρώμη θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές τροφές για τη διαχείριση της χοληστερόλης, κυρίως χάρη σε ένα συγκεκριμένο είδος διαλυτών φυτικών ινών που περιέχει, τη β-γλυκάνη. Πρόκειται για μια ουσία που έχει αναγνωριστεί και από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη συμβολή της στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η καθημερινή πρόσληψη τουλάχιστον 3 γραμμαρίων β-γλυκάνης από βρώμη ολικής άλεσης, στο πλαίσιο μιας διατροφής χαμηλής σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της καρδιάς.

Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη; Όταν η β-γλυκάνη έρχεται σε επαφή με τα υγρά του πεπτικού συστήματος, σχηματίζει ένα παχύρρευστο υλικό, σαν τζελ. Αυτό δεσμεύει τα χολικά οξέα, τα οποία παράγονται από τη χοληστερόλη, και διευκολύνει την απομάκρυνσή τους από τον οργανισμό μέσω του εντέρου. Για να αναπληρώσει τα χολικά οξέα που χάνονται, το ήπαρ χρησιμοποιεί χοληστερόλη από το αίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί η ποσότητα της LDL χοληστερόλης που κυκλοφορεί στον οργανισμό.

Τα οφέλη της βρώμης επιβεβαιώνονται και από ευρύτερες επιστημονικές αναλύσεις. Μία πρόσφατη ανασκόπηση 59 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών έδειξε ότι η κατανάλωση βρώμης ή β-γλυκάνης συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης. Κατά μέσο όρο, η LDL μειώθηκε κατά περίπου 11 mg/dL.

Η βρώμη δεν είναι ωφέλιμη μόνο για τη χοληστερόλη. Μισό φλιτζάνι ωμής νιφάδας βρώμης περιέχει περίπου 4 γραμμάρια φυτικών ινών και 5 γραμμάρια πρωτεΐνης, με μόλις 150 θερμίδες. Για ένα πιο πλήρες πρωινό, μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες, γάλα ή στραγγιστό γιαούρτι. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ενώ ενισχύεται και το αίσθημα κορεσμού.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στα έτοιμα φακελάκια στιγμιαίας βρώμης με γεύσεις. Ορισμένα περιέχουν έως και 12 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης ανά μερίδα, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του ημερήσιου συνιστώμενου ορίου. Η υψηλή κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Μια καλύτερη λύση είναι να δίνουμε γεύση στη βρώμη με φυσικά υλικά, όπως κανέλα, βανίλια και φρέσκα φρούτα, αποφεύγοντας την περιττή προσθήκη ζάχαρης.

Τελικά, τι είναι καλύτερο για την καρδιά;

Και οι δύο επιλογές είναι ωφέλιμο να συμπεριληφθούν σε μια διατροφή που προστατεύει την καρδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το EatingWell, η βρώμη έχει ένα μικρό προβάδισμα, καθώς υπάρχουν περισσότερες επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης. Επιπλέον, διαθέτει την επίσημη αναγνώριση του FDA για τη σύνδεσή της με τη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Παράλληλα, τα αυγά συνιστούν ένα ιδανικό πρωινό. Μάλιστα, οι δύο τροφές μπορούν να συνδυαστούν, αποτελώντας ένα πιο πλήρες και θρεπτικό γεύμα.