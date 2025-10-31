Άβι Λεμπ: Ποιος είναι ο αστροφυσικός που έχει αναστατώσει τον πλανήτη για τον κομήτη 3I/ATLAS

Από τον περασμένο Ιούλιο ένας αστροφυσικός του Χάρβαρντ έχει καταφέρει να αναστατώσει ολόκληρο τον κόσμο με τη θεωρία του για επερχόμενη επίσκεψη... εξωγήινων.

Αφορμή για αυτή την αιρετική θέση έδωσε η ανακάλυψη ενός κομήτη, που ονομάστηκε «3I/ATLAS», με το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα να είναι το τρίτο αντικείμενο που εντοπίζεται, το οποίο προέρχεται έξω από το ηλιακό μας σύστημα.

Το εν λόγω διαστημικό αντικείμενο εντοπίστηκε από τηλεσκόπια τον περασμένο Ιούλιο με τον Άβι Λεμπ (Avi Loeb) να σπεύδει να δημοσιεύει εργασία, στην οποία υποστήριζε πως ο διαστρικός επισκέπτης θα μπορούσε να είναι... εξωγήινο διαστημόπλοιο. Μάλιστα, δεν δίστασε να συμβουλεύσει τις Αρχές να ετοιμαστούν για παν ενδεχόμενο στην περίπτωση που ο 3I/ATLAS αποδεικνυόταν αστρόπλοιο.

Κάνουν «πάρτι» οι θεωρίες συνωμοσίας

Αν και οι μετρήσεις από τις διαστημικές υπηρεσίες δείχνουν πως πιθανότατα πρόκειται για έναν κομήτη που απλά περνά από το ηλιακό μας σύστημα, ο γνωστός αστροφυσικός επιμένει να ισχυρίζεται πως η θεωρία του δεν έχει καταρριφθεί, με αποτέλεσμα να έχουν «πάρει φωτιά» τα social media και οι συνωμοσιολόγοι να κάνουν «πάρτι».

Όπως αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα της New York Post, ο Άβι Λεμπ δεν δίστασε -σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast του Τζο Ρόγκαν- να κατηγορήσει ευθέως τη NASA ότι δεν δημοσιοποιεί κρίσιμα δεδομένα για τον 3I/ATLAS.

Σύμφωνα με τον Λεμπ, ο κομήτης παρουσιάζει συμπεριφορά ουράς που «αψηφά τους γνωστούς φυσικούς νόμους»: ο πίδακας σωματιδίων στρέφεται προς τον Ήλιο και όχι μακριά, όπως συμβαίνει τυπικά με τους κομήτες.

Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχει φωτογραφία του 3I/ATLAS, ληφθείσα στις 2 Οκτωβρίου 2025 από την κάμερα HiRISE του Mars Reconnaissance Orbiter, όταν το σώμα βρισκόταν περίπου 30 εκατ. χλμ. από τον Άρη - αλλά «δεν δημοσιεύτηκε ποτέ». Όπως είπε, απευθύνθηκε εγγράφως στον επικεφαλής της HiRISE ζητώντας τα δεδομένα, «χωρίς να λάβει απάντηση».

«Πιθανό να πρόκειται όχι για εξωγήινη νοημοσύνη, αλλά για επίγεια βλακεία»

«Δεν λέω ότι είναι σίγουρα εξωγήινο. Είναι πιο πιθανό να πρόκειται όχι για εξωγήινη νοημοσύνη, αλλά για επίγεια βλακεία», ανέφερε αιχμηρά, κατηγορώντας τη NASA για έλλειψη διαφάνειας. Ο οργανισμός, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την ύπαρξη της συγκεκριμένης εικόνας, κατά τα λεγόμενα του Λεμπ.

Ο καθηγητής επαναφέρει και άλλες «ασυνήθιστες» ενδείξεις, όπως εκπομπή νικελίου χωρίς ίχνη σιδήρου και μη βαρυτική επιτάχυνση, στοιχεία που -κατά την άποψή του- μπορούν να συνάδουν με τεχνητή κατασκευή ή «ανιχνευτή» εξωγήινου πολιτισμού.

Η NASA από την πλευρά της -σύμφωνα με όσα μεταφέρονται- τονίζει ότι ο 3I/ATLAS δεν αποτελεί απειλή για τη Γη και μπορεί να προσφέρει πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, η Διεθνής Δικτύωση Προειδοποίησης Αστεροειδών (IAWN) έχει προγραμματίσει εκστρατεία παρακολούθησης από 27 Νοεμβρίου 2025 έως 27 Ιανουαρίου 2026 για ακριβή εντοπισμό και βελτίωση τεχνικών αστρομετρίας, με στόχο τη θέσπιση προτύπων ανίχνευσης μελλοντικών διαστρικών επισκεπτών.

Η λευκή κουκίδα είναι ο κομήτης 3I/ATLAS (Φωτογραφία από την αποστολή ExoMars Trace Gas Orbiter της ESA στις 3 Οκτωβρίου 2025) / Reuters

Ποιος είναι ο Άβι Λεμπ

Ο Άβραχαμ (Άβι) Λεμπ είναι Ισραηλινοαμερικανός αστροφυσικός και καθηγητής στο Τμήμα Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, όπου διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης αστροφυσικής.

Γεννήθηκε το 1962 στο Ισραήλ και σπούδασε φυσική στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, ολοκληρώνοντας το διδακτορικό του στην ηλικία των 24 ετών. Υπήρξε ερευνητής στο Institute for Advanced Study του Πρίνστον, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ιδρύματα των ΗΠΑ.

Εκτός από το Χάρβαρντ, έχει διατελέσει:

Διευθυντής του Ινστιτούτου Θεωρητικής Αστροφυσικής του πανεπιστημίου,

Σύμβουλος της NASA και

Πρόεδρος του Συμβουλίου Φυσικής και Αστρονομίας των ΗΠΑ (National Academies).

Το έργο και οι θεωρίες του

Ο Λεμπ έχει δημοσιεύσει πάνω από 800 επιστημονικές εργασίες και περισσότερα από 10 βιβλία, πολλά εκ των οποίων απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Το πιο γνωστό του έργο είναι το «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (2021), όπου υποστηρίζει ότι το διαστρικό αντικείμενο ‘Oumuamua, που πέρασε από το ηλιακό μας σύστημα το 2017, ίσως αποτελεί τεχνητή κατασκευή εξωγήινου πολιτισμού.

Η τολμηρή αυτή άποψη τον έφερε στο προσκήνιο, αλλά και στο στόχαστρο συναδέλφων του που θεωρούν τις θεωρίες του ανεπαρκώς τεκμηριωμένες. Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει πως η επιστήμη οφείλει να είναι ανοιχτή σε όλες τις πιθανότητες. Πλέον με την εμφάνιση του 3I/ATLAS ο Άβι Λεμπ κάνει και πάλι αισθητή την παρουσία του με αποτέλεσμα όλοι οι συνωμοσιολόγοι να αρχίζουν να ετοιμάζουν τα πανό που γράφουν «Εξωγήινοι καλώς ήλθατε»...