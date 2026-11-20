Με την 6η SEAJETS Ανάβαση Τσακώνας «Νίκος Κοτρωνάρος» ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων για το 2026. Η ΑΛΑΚ (Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας) με την διοργάνωση αυτή, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια χρονιά-ορόσημο, καθώς φέτος γιορτάστηκαν τα 40 χρόνια της λέσχης.

Το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Νοεμβρίου 2026, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές κι όλοι απόλαυσαν τον αγώνα -τόσο οι αγωνιζόμενοι, όσο και οι θεατές- πολύ περισσότερο φέτος, όπου η μαγευτική διαδρομή της ανάβασης ήταν αισθητά μεγαλύτερη, με 20 στροφές και 5,1 χιλιόμετρα. Ο 8ος και τελευταίος γύρος της χρονιάς έκλεισε όλους τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τους φετινούς τίτλους που εκκρεμούσαν.

Ο Κώστας Τσαφαράς (αριστερά) αναλύει τα «μυστικά» της διαδρομής στον συναθλητή του Θανάση Κωτσιομύτη (δεξιά).

Οι κατηγορίες

Η ομάδα Formula Saloon με 22 συμμετοχές ήταν η πιο ανταγωνιστική του αγώνα. Από τα δοκιμαστικά του Σαββάτου ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με Mitsubishi Lancer έδειξε τα «δόντια» του και δεν άφησε πολλά περιθώρια αμφισβήτησης. Πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στο 2ο σκέλος κι επίδοση μόλις 1’’18 πίσω από τον 1ο χρόνο του 1ου σκέλους, αυτόν του Γιώργου Γιαννόπουλου. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και την επόμενη μέρα. Με άψογη και υποδειγματική οδήγηση, πήρε άνετα τη νίκη, γράφοντας τον καλύτερο χρόνο και στα 2 σκέλη του αγώνα.

Οι κλάσεις Ν3, Ν4, Ε10, Ε11, Ε12 και FST, καθώς και οι ομάδες Α και Α έως 2 Λίτρα δεν προσμέτρησαν, καθώς δεν συμπληρωνόταν ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών σε καθεμία απ’ αυτές. Στην Ομάδα Ν ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Ο Άστριος ήταν ο τελικός νικητής εδώ με Peugeot 106, ο οποίος κέρδισε ταυτόχρονα την Κλάση Ν2 και την Ομάδα Ν έως 2 Λίτρα.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος ήταν νικητής στην Κλάση FSA2L με διαφορά του από τον δεύτερο, μόλις 37/100 του δευτερολέπτου

Στην Ομάδα Ε νικητής αναδείχθηκε ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio. Ο Γιώργος Μυσιρλάκης με Peugeot 106 κέρδισε την Κλάση Α6. Στην Κλάση FST2 ο Παναγιώτης Δήμου με Seat Leon πήρε τη νίκη. Στην Κλάση FSA νικητής αναδείχθηκε ο Απόστολος Κούσης με Honda Civic. Στην Κλάση FSA2L οι θεατές παρακολούθησαν μία ανεπανάληπτη μάχη ανάμεσα στον τοπικό οδηγό «Κανέλο» με Peugeot 106 και στον Γιώργο Γιαννόπουλο με Citroen Saxo. Η νίκη τελικά κρίθηκε υπέρ του Αρκά οδηγού, για μόλις 0’’37!

Το θεαματικό drift

Μία ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε για τις συμμετοχές των οδηγών του drift, οι οποίοι πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακά περάσματα κι άφθονο λευκό καπνό, που μετέφεραν στους θεατές το «άρωμα» των ελαστικών που έλιωναν για λογαριασμό τους. Οι πρωταγωνιστές αυτού του μοναδικού θεάματος, ήταν οι Νικόλαος Λάρδης (Nissan S14), Lardis Junior (Toyota Starlet), Κυριάκος Χαρέας (BMW E36), Κωνσταντίνος Αργυρός (Mazda RX8) και Δημήτρης Ζαχαριάδης (Toyota Starlet).

Στο τέλος του αγώνα ο πρόεδρος της ΑΛΑΚ Γιάννης Γεωργιάδης, περίμενε όλα τα αυτοκίνητα στην εκκίνηση και χειροκρότησε τους οδηγούς όταν κατέβαιναν μετά το 2ο και τελευταίο σκέλος του αγώνα, εκφράζοντας παράλληλα ένα μεγάλο ευχαριστώ που τίμησαν την ΑΛΑΚ με την συμμετοχή τους.

Η απονομή των επάθλων

Η απονομή των επάθλων στους νικητές των ομάδων, των κατηγοριών και των κλάσεων έγινε στην κεντρική πλατεία του Μελιγαλά, μπροστά από το Δημαρχείο. Την απονομή έκαναν η Δήμαρχος Οιχαλίας κυρία Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, οι Αντιδήμαρχοι Οιχαλίας κ.κ. Δανιήλ Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Θανόπουλος και Δημοσθένης Τράγος, παράγοντες και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της ΑΛΑΚ, ο Αλυτάρχης του αγώνα κ. Αριστείδης Νικολόπουλος και η κυρία Διονυσία Μητσοπούλου, υπεύθυνη της Γραμματείας του Αγώνα. Την άτυπη απονομή επάθλων στους οδηγούς Drift έκανε η κυρία Βενετία Παναγοπούλου, το πιο παλαιό -επίτιμο πλέον- μέλος της λέσχης.