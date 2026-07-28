Αξιολόγηση και σε ογκολογικά-παιδιατρικά νοσοκομεία - Οι ασθενείς θα λαμβάνουν SMS

Στην επέκταση του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης της εμπειρίας των νοσηλευόμενων ασθενών στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ προχωρά το Υπουργείο Υγείας διευρύνοντας ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στα γενικά νοσοκομεία της χώρας.

Το σύστημα αξιολόγησης λειτουργεί από τις 14 Ιουλίου 2025 και καλύπτει σήμερα 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας

, μέχρι σήμερα έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια, ενώ το 75% των πολιτών αξιολόγησε θετικά τις υπηρεσίες που έλαβε κατά τη νοσηλεία του.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας θα ζητηθεί από τους διοικητές των νοσοκομείων να συντάξουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων, καταγράφοντας τις παρεμβάσεις που υλοποίησαν με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και κατά πόσο αυτές βελτίωσαν την εμπειρία των ασθενών.

Ειδικά ερωτηματολόγια για ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς

Η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, εξήγησε ότι για πρώτη φορά σχεδιάστηκαν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ογκολογικών και παιδιατρικών ασθενών, καθώς οι συγκεκριμένες κατηγορίες είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών της νοσηλείας τους.

Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν, μετά το εξιτήριό τους, γραπτό μήνυμα (SMS) με σύνδεσμο προς το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται ανώνυμα.

Οι βασικοί άξονες αξιολόγησης αφορούν την προσβασιμότητα, την οργάνωση της φροντίδας, την ποιότητα των υπηρεσιών, την επικοινωνία με το προσωπικό, τη συμμετοχή στις αποφάσεις, την καθαριότητα και τη σίτιση, την ενημέρωση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, καθώς και τη συνολική εμπειρία του ασθενούς.

Τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια για τους ογκολογικούς ασθενείς

Για τους ογκολογικούς ασθενείς δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, ανάλογα με τη θεραπευτική διαδρομή που ακολούθησαν. Συγκεκριμένα, ξεχωριστή αξιολόγηση προβλέπεται για όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, για όσους έλαβαν φαρμακευτική αγωγή – όπως χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία – και για όσους υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 37 βασικές ερωτήσεις και αποστέλλεται μέσω SMS, με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η αξιολόγηση για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ξεκινά από την Πέμπτη, για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία θα εφαρμοστεί έως το τέλος του έτους, ενώ για την ακτινοθεραπεία προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Αξιολόγηση και για τα παιδιατρικά νοσοκομεία

Αντίστοιχα, για τις παιδιατρικές μονάδες δημιουργήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους γονείς ή τους κηδεμόνες παιδιών ηλικίας έως 16 ετών. Οι απαντήσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας, την κατανόηση των πληροφοριών, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και το αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο και συμπληρώνεται ανώνυμα.

Γεωργιάδης: «Η εικόνα του ΕΣΥ είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται»

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν πως η πραγματική εικόνα των δημόσιων νοσοκομείων είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που συχνά παρουσιάζεται στη δημόσια συζήτηση.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι το ενδιαφέρον για εργασία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, επισημαίνοντας πως στην τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού υποβλήθηκαν 47.000 οριστικές αιτήσεις, στοιχείο που, όπως είπε, καταρρίπτει το επιχείρημα ότι το ΕΣΥ δεν αποτελεί ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον