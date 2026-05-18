Axios: «Ανεπαρκής» η νέα πρόταση του Ιράν – Φόβοι για επανέναρξη του πολέμου, λένε οι ΗΠΑ

Το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο, αλλά ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσαν ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος και μια καλά ενημερωμένη πηγή για το θέμα αυτό στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.



Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μια συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις λόγω της απόρριψης από την Τεχεράνη πολλών αιτημάτων του και της άρνησής της να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές, δηλώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που παραθέτει το ρεπορτάζ του Axios.

Axios says Iran’s revised offer to end the war has been rejected by the White House as insufficient, with US officials warning military action could resume if Tehran refuses major nuclear concessions. https://t.co/t4nh7Ke1m6 — Iran's Today (@Iran) May 18, 2026

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω των βομβών». Πρόσθεσε ότι η αντιπρόταση του Ιράν, η οποία κοινοποιήθηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις στην τελευταία εκδοχή της. «Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή θέση σήμερα. Η πίεση είναι πάνω τους για να απαντήσουν με τον σωστό τρόπο», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το τελευταίο έγγραφο που έστειλε η Τεχεράνη περιέχει μόνο περιορισμένα βήματα προόδου. Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, δεν έχει αναλάβει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου ή να παραδώσει τα αποθέματά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διέψευσαν επίσης δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να χαλαρώσει τις κυρώσεις χωρίς όρους. «Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ισχυρή, λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα», δήλωσε μια αμερικανική πηγή στο Axios. «Διαφορετικά, θα μιλάμε μέσω βομβών, και αυτό θα ήταν ατυχές».