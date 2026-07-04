Axios: Η Ουκρανία μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει -Ακόμα και στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη

Το «πάνω χέρι» στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται να παίρνει η Ουκρανία, που δείχνει ότι μπορεί πλέον να χτυπήσει σχεδόν οποιονδήποτε στόχο επιλέξει στο εσωτερικό της Ρωσίας, αξιοποιώντας εξελιγμένα drones και πυραύλους μεγάλης εμβέλειας.



Από ενεργειακές εγκαταστάσεις μέχρι εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις, όλο και λιγότερες περιοχές στη Ρωσία θεωρούνται πλέον ασφαλείς, σύμφωνα με ανάλυση του Axios.



Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμα και με ελλείψεις καυσίμων, λόγω των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων σε διυλιστήρια.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως το κέντρο της Μόσχας και μία προεδρική κατοικία, αφήνοντας άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι υπάρχουν «προβλήματα» και «ορισμένες ελλείψεις» που σχετίζονται με τα πλήγματα, επιχειρώντας ωστόσο να υποβαθμίσει τη σημασία τους.



Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα σφοδρά πλήγματα στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν στη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, παρά τις μεγάλες απώλειες.

Οι «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας» του Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι έχει αναφερθεί επανειλημμένως στις λεγόμενες «κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας», έναν ειρωνικό χαρακτηρισμό για τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Τα μέσα και οι τακτικές της Ουκρανίας έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένα μέσα στα χρόνια του πολέμου.



Βίντεο που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυραύλους Flamingo, κατασκευασμένους από τη Fire Point, να πλήττουν τους στόχους τους, μεταξύ των οποίων και το εργοστάσιο Titan-Barrikady, όπου παράγονται ρωσικά συστήματα πυροβολικού.

Το περασμένο καλοκαίρι, εικόνες από την εντυπωσιακή επιχείρηση «Spiderweb» έδειξαν μικρά drones, τα οποία είχαν περάσει κρυφά τα σύνορα και είχαν εξοπλιστεί με εκρηκτικά, να κατευθύνονται εναντίον σταθμευμένων και απροστάτευτων πολεμικών αεροσκαφών.



Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την αρχική φάση του πολέμου. Η Ουκρανία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε εγχώριας παραγωγής drones και τροποποιημένους πυραύλους, εξαπολύοντας επιθέσεις ακόμη και σε περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα.

«Κλασική αεροπορική απομόνωση, αλλά με drones και πυραύλους»

Σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το Κίεβο έχει «μεταφέρει με θεαματικό τρόπο τον πόλεμο στο ρωσικό έδαφος το 2026, οργανώνοντας μια σειρά από πλήγματα μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας με στόχο τη διατάραξη και την καταστροφή της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας και των προμηθειών».



Όπως σημειώνει η ίδια έκθεση, πρόκειται για «κλασική αεροπορική απομόνωση, μόνο που γίνεται με drones και πυραύλους -όχι με αεροσκάφη».



Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε χρόνο. Ένας από τους λόγους ήταν οι περιορισμοί που είχαν θέσει οι δυτικές χώρες σχετικά με το ποια όπλα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, πού και με ποιον τρόπο. Παράλληλα, δεν είναι όλες οι ουκρανικές επιθέσεις επιτυχημένες, καθώς τα ρωσικά συστήματα αναχαίτισης και ηλεκτρονικού πολέμου συνεχίζουν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις.



Το επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχει ξεκινήσει η Ουκρανία, με στόχο να αναγκάσει τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προς το παρόν, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ουσιαστικής διπλωματικής κινητικότητας.