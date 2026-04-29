Axios: «Όχι» Τραμπ στο Ιράν - Σκληρή γραμμή μέχρι να πετύχει συμφωνία για τα πυρηνικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την (τελευταία) ιρανική πρόταση για να ανοίξει πρώτα τα Στενά του Ορμούζ και να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών, ενώ παράλληλα αναβάλλει τις συνομιλίες για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα κρατήσει το Ιράν υπό ναυτικό αποκλεισμό μέχρι το καθεστώς να φτάσει σε μια συμφωνία η οποία να «καλύπτει» τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι έβλεπε τον αποκλεισμό ως «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς» και οι πηγές ανέφεραν ότι δεν είχε ακόμη διατάξει καμία επιθετική ενέργεια μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Προς το παρόν, θεωρεί τη συνέχιση του αποκλεισμού ως τον κύριο μοχλό πίεσης, αλλά θα εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν το Ιράν εξακολουθεί να μην υποχωρεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στο Axios. Αρνήθηκε ωστόσο να συζητήσει οποιαδήποτε στρατιωτικά σχέδια στην τηλεφωνική συνέντευξη της Τετάρτης, η οποία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

«Ο αποκλεισμός είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Πνίγονται σαν λούτρινο γουρουνάκι. Και θα είναι χειρότερα γι' αυτούς. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να άρει τον αποκλεισμό. «Θέλουν να διευθετήσουν το θέμα. Δεν θέλουν να διατηρήσω τον αποκλεισμό. Δεν θέλω [να άρω τον αποκλεισμό], επειδή δεν θέλω να έχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και οι αγωγοί πετρελαίου του Ιράν είναι «κοντά στο να εκραγούν» επειδή η Τεχεράνη δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού. Ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν ότι το Ιράν διατρέχει άμεσο κίνδυνο σε αυτό το μέτωπο.